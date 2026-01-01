ابدأ بنشر القصة باستخدام نطاق .news

1,909/سنة559السنة الأولى
وفر 71%
للسنة الأولى
.news

حول دومين .news

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .news

ما هو نطاق .news؟

نطاق .news هو نطاق عام من المستوى الأعلى مُخصص لمواقع الأخبار والإعلام والصحافة. لا توجد قيود محددة على أهلية استخدامه، ويُستخدم على نطاق واسع للمحتوى المعلوماتي الذي يُقدم معلومات آنية.

لمن يُناسب نطاق .news؟

يُعد نطاق .news مناسبًا للناشرين ووسائل الإعلام والمدونين والمنظمات التي تنشر تحديثات آنية. فهو يساعد على إبراز المحتوى الإخباري، وبناء المصداقية، وإبقاء الجمهور على اطلاع دائم بالمواضيع العامة أو المتخصصة.

لماذا تختار نطاق .news؟

يُسهّل نطاق .news على الزوار الوصول إلى المعلومات والتحديثات بسرعة، مما يُساعدهم على تحديدها بوضوح. كما يُعزز هذا النطاق هوية علامتك التجارية بشكل متسق عبر موقعك الإلكتروني وبريدك الإلكتروني وحملاتك التسويقية مع نمو محتواك.

معلومات النطاق لـ .news

نطاق المستوى الأعلى
.news
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجاني
RegistrarLock
DNSSEC
رسوم ICANN
E£⁦9.23⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

استكشف امتدادات النطاقات الأخرى

.com

المجال المفضل في العالم

E£⁦799⁩299السنة الأولىتحقق من التوفّر

.cloud

حيث تزدهر الأعمال التجارية الحديثة

E£⁦1,309⁩99السنة الأولىتحقق من التوفّر

.shop

حوّل المتصفحين إلى مشترين

E£⁦1,519⁩49السنة الأولىتحقق من التوفّر

.io

النطاق الذي ترغب فيه كل شركة ناشئة

E£⁦3,759⁩1,609السنة الأولىتحقق من التوفّر

.icu

أظهر لعملائك أنك تمارس أعمالك عبر الامتداد icu.

E£⁦809⁩99السنة الأولىتحقق من التوفّر

.info

عنوان الموقع الإلكتروني الذي يثق به الناس فعلاً

E£⁦1,609⁩199السنة الأولىتحقق من التوفّر

.pro

أظهر للعالم ما تجيده

E£⁦1,609⁩149السنة الأولىتحقق من التوفّر

.online

عملك، مفتوح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

E£⁦1,809⁩49السنة الأولىتحقق من التوفّر

الأسئلة الشائعة حول دومين news.

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs E£⁦559⁩ for the first year. After that, the renewal fee is E£⁦1,909⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.