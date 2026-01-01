ما هو نطاق .news؟ نطاق .news هو نطاق عام من المستوى الأعلى مُخصص لمواقع الأخبار والإعلام والصحافة. لا توجد قيود محددة على أهلية استخدامه، ويُستخدم على نطاق واسع للمحتوى المعلوماتي الذي يُقدم معلومات آنية.

لمن يُناسب نطاق .news؟ يُعد نطاق .news مناسبًا للناشرين ووسائل الإعلام والمدونين والمنظمات التي تنشر تحديثات آنية. فهو يساعد على إبراز المحتوى الإخباري، وبناء المصداقية، وإبقاء الجمهور على اطلاع دائم بالمواضيع العامة أو المتخصصة.