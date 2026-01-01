ما هو نطاق .company؟ نطاق .company هو نطاق عام مصمم للشركات من أي حجم أو قطاع. ويستخدم على نطاق واسع لمواقع الشركات، ومحافظ الأعمال، والهويات المهنية على الإنترنت، دون أي قيود جغرافية.

لمن يُستخدم نطاق .company؟ يُعد نطاق .company مثاليًا للشركات والمؤسسات ومقدمي خدمات الأعمال الذين يرغبون في هوية واضحة ومهنية. وهو مناسب للشركات القابضة والشركات التابعة والفرق العالمية التي تتشارك حضورًا موحدًا على الإنترنت.