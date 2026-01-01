ما هو نطاق .biz؟ نطاق .biz هو نطاق عام من المستوى الأعلى تم إنشاؤه للاستخدام التجاري. ويستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات ورواد الأعمال ومواقع التجارة الإلكترونية التي تبحث عن اسم واضح وموجه نحو الأعمال.

لمن يُناسب نطاق .biz؟ يناسب نطاق .biz أصحاب المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة والمستشارين ومشاريع التجارة الإلكترونية التي تركز على النشاط التجاري. فهو يساعد على إبراز وجود تجاري قوي لمواقع الخدمات المهنية ومواقع الشركات.