اجذب العملاء باستخدام نطاق .agency

1,809/سنة199السنة الأولى
وفر 89%
للسنة الأولى
.agency

حول دومين .agency

نظرة عامة سريعة لمساعدتك في اختيار وتسجيل نطاق .agency

ما هو نطاق .agency؟

نطاق .agency هو نطاق عام مفتوح تم تقديمه للوكالات وشركات الخدمات والفرق المهنية. ويستخدم على نطاق واسع من قبل شركات التسويق والإبداع والتوظيف والاستشارات.

لمن يُستخدم نطاق .agency؟

يُعد نطاق .agency مثاليًا لوكالات التسويق، والاستوديوهات الإبداعية، وشركات التوظيف، وفرق الاستشارات التي ترغب في الحصول على هوية واضحة ومهنية على الإنترنت. وهو يناسب كلًا من الشركات المتخصصة في مجالات محددة والوكالات متعددة الخدمات.

لماذا تختار نطاق .agency؟

يُضفي نطاق ".agency" وضوحاً على خدماتك الاحترافية، ويُسهّل التعرّف على علامتك التجارية. كما يُسهم في توحيد التسمية عبر موقعك الإلكتروني ورسائلك الإلكترونية وحملاتك التسويقية، مما يُساعد على الحفاظ على وضوح علامتك التجارية مع نموّ أعمالك.

معلومات النطاق لـ .agency

نطاق المستوى الأعلى
.agency
نوع نطاق المستوى الأعلى
gTLD
الحد الأدنى لفترة التسجيل
سنة واحدة
أقصى فترة للتسجيل
سنة واحدة
حماية خصوصية الدومين
مجاني
RegistrarLock
الدومينات المعرّبة IDN
DNSSEC
رسوم ICANN
E£⁦9.23⁩

لماذا تسجل نطاقك مع هوستينجر؟

لا يشترط معرفة تقنية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
حماية مجانية لخصوصية النطاق
صفحة أو رابط مجاني قادم قريباً في الموقع الشخصي
أسعار تنافسية
نصائح

كيفية الحصول على أفضل اسم نطاق

1. أضف اسم علامتك التجارية

استخدم اسم علامتك التجارية أو كلماتك المفتاحية لتعزيز الوعي بها وزيادة ظهورها في نتائج البحث.
أسماء النطاقات التي تتكون من ثلاث كلمات أسهل في القراءة والتذكر.
تجنب استخدام الواصلات والأرقام واللغة العامية والكلمات التي يصعب تهجئتها.
اختر إضافة تناسب جمهورك، سواء كان محليًا أو عالميًا.
تُباع النطاقات المميزة بسرعة - ابحث عن نطاقك واحجزه اليوم.ابدأ البحث

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الأسئلة الشائعة حول دومين agency.

A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs E£⁦199⁩ for the first year. After that, the renewal fee is E£⁦1,809⁩/السنة. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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