Openship ist eine Open-Source, selbst-hostbare Bereitstellungsplattform, die jeden Server in Ihre eigene Platform-as-a-Service verwandelt. Richten Sie es auf ein Git-Repository aus, und es erkennt den Stack, erstellt einen Container, stellt Datenbanken, Domains und TLS bereit und liefert das Ergebnis — ohne Pipeline-Dateien oder YAML pflegen zu müssen. Push-to-Deploy, Vorschau-Umgebungen, Staging- und Produktions-Workflows sowie Ein-Klick-Rollbacks sind integriert.

Das Selbst-Hosting von Openship hält Ihre Build-Pipeline, Anwendungsdaten und Infrastruktur vollständig auf Maschinen, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Sitz-Preise oder Anbieterbindung. Verwalten Sie alles über ein Web-Dashboard, eine Desktop-App, CLI oder REST-API und verschieben Sie Standard-Docker-Container jederzeit zwischen Anbietern.