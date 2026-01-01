Openship mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source, selbst-hostbare Bereitstellungsplattform mit integriertem CI/CD zum Bereitstellen beliebiger Stacks auf Ihre eigenen Server.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Openship erstellen können
Openship ist eine Open-Source, selbst-hostbare Bereitstellungsplattform, die jeden Server in Ihre eigene Platform-as-a-Service verwandelt. Richten Sie es auf ein Git-Repository aus, und es erkennt den Stack, erstellt einen Container, stellt Datenbanken, Domains und TLS bereit und liefert das Ergebnis — ohne Pipeline-Dateien oder YAML pflegen zu müssen. Push-to-Deploy, Vorschau-Umgebungen, Staging- und Produktions-Workflows sowie Ein-Klick-Rollbacks sind integriert.
Das Selbst-Hosting von Openship hält Ihre Build-Pipeline, Anwendungsdaten und Infrastruktur vollständig auf Maschinen, die Sie kontrollieren, ohne Pro-Sitz-Preise oder Anbieterbindung. Verwalten Sie alles über ein Web-Dashboard, eine Desktop-App, CLI oder REST-API und verschieben Sie Standard-Docker-Container jederzeit zwischen Anbietern.
Hauptmerkmale von Openship
Integrierte CI/CD
Push-to-Deploy mit Vorschauumgebungen, Staging- und Produktions-Workflows und Ein-Klick-Rollbacks — ohne Pipeline-Dateien schreiben zu müssen.
Jeder Stack, jeder Server
Stellen Sie Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker oder Monorepos auf jedem VPS, jeder dedizierten Box oder jedem Homelab bereit.
Vollständig verwaltetes Backend
Stellen Sie Postgres, MySQL, MongoDB und Redis sowie Worker, WebSockets und Objektspeicher über eine einzige Steuerungsebene bereit.
Domains und SSL
Automatische HTTPS-Zertifikate, Wildcard-Unterstützung und unbegrenzte Domains mit automatischer Verlängerung, die bei jeder Bereitstellung abgewickelt wird.
Drei Arbeitsweisen
Steuern Sie Bereitstellungen über eine vollwertige Desktop-App, ein Team-Web-Dashboard oder eine skriptfähige CLI, die von einer REST-API unterstützt wird.
Container-Portabilität
Alles läuft als Standard-Docker-Container, sodass Sie Workloads frei zwischen Anbietern oder selbst gehosteter Hardware verschieben können.
Warum Openship auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Und ihr VPS ist einfach der Hammer - keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich grossartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.