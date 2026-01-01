ExcaliDash ist eine selbst gehostete Verwaltungsebene fÃ¼r Excalidraw, die eine Sammlung verstreuter Zeichnungen in einen organisierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich verwandelt. Anstatt einzelne .excalidraw-Dateien zu jonglieren, erhalten Sie ein zentrales Dashboard, in dem Skizzen in Sammlungen leben, jede Ã„nderung in der Versionshistorie erfasst wird und Diagramme Ã¼ber bereichsbezogene Links geteilt werden kÃ¶nnen. Es bÃ¼ndelt den vollstÃ¤ndigen Excalidraw-Editor mit einem schlanken Backend, sodass das Zeichnen, Speichern und Organisieren alles in einer privaten Instanz geschieht.

Der Betrieb von ExcaliDash auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Diagramm, jede Architekturskizze und jedes Brainstorming-Board vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es fallen keine Pro-Sitz-GebÃ¼hren an und es gibt keinen Zugriff Dritter auf Ihre Daten, wÃ¤hrend optionale Mehrbenutzerkonten und OIDC Single Sign-On Teams eine sichere Zusammenarbeit unter Ihrer eigenen Kontrolle ermÃ¶glichen.