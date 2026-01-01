ExcaliDash mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes Dashboard zum Organisieren, Verwalten und Zusammenarbeiten an Ihren Excalidraw-Zeichnungen mit Versionsverlauf und sicherer Linkfreigabe.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ExcaliDash erstellen kÃ¶nnen
ExcaliDash ist eine selbst gehostete Verwaltungsebene fÃ¼r Excalidraw, die eine Sammlung verstreuter Zeichnungen in einen organisierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich verwandelt. Anstatt einzelne .excalidraw-Dateien zu jonglieren, erhalten Sie ein zentrales Dashboard, in dem Skizzen in Sammlungen leben, jede Ã„nderung in der Versionshistorie erfasst wird und Diagramme Ã¼ber bereichsbezogene Links geteilt werden kÃ¶nnen. Es bÃ¼ndelt den vollstÃ¤ndigen Excalidraw-Editor mit einem schlanken Backend, sodass das Zeichnen, Speichern und Organisieren alles in einer privaten Instanz geschieht.
Der Betrieb von ExcaliDash auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Diagramm, jede Architekturskizze und jedes Brainstorming-Board vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es fallen keine Pro-Sitz-GebÃ¼hren an und es gibt keinen Zugriff Dritter auf Ihre Daten, wÃ¤hrend optionale Mehrbenutzerkonten und OIDC Single Sign-On Teams eine sichere Zusammenarbeit unter Ihrer eigenen Kontrolle ermÃ¶glichen.
Hauptmerkmale von ExcaliDash
Zentrales Zeichen-Dashboard
Organisieren Sie alle Ihre Excalidraw-Skizzen in Sammlungen mit Miniaturansichten und Suchfunktion, damit Diagramme leicht zu finden sind, anstatt Ã¼ber lose Dateien verstreut zu sein.
Versions-Verlauf
Jede Bearbeitung wird automatisch als Schnappschuss gespeichert, sodass Sie frÃ¼here ZustÃ¤nde Ã¼berprÃ¼fen und frÃ¼here Versionen jeder Zeichnung wiederherstellen kÃ¶nnen, wenn Fehler passieren.
EingeschrÃ¤nkte Linkfreigabe
Teilen Sie einzelne Zeichnungen Ã¼ber zugriffsgesteuerte Links und gewÃ¤hren Sie Mitarbeitern oder Stakeholdern Lese- oder Bearbeitungszugriff, ohne Ihren gesamten Arbeitsbereich preiszugeben.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Personen kÃ¶nnen Ã¼ber WebSockets gemeinsam an derselben ArbeitsflÃ¤che arbeiten, was Live-Brainstorming- und Design-Sitzungen fÃ¼r verteilte Teams reibungslos macht.
Flexible Authentifizierung
Im Einzelbenutzermodus betreiben oder Mehrbenutzerkonten mit OIDC Single Sign-On aktivieren, geeignet sowohl fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch als auch fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Teams.
Warum ExcaliDash auf Hostinger ausfÃ¼hren?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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