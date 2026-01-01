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Selbst gehostetes Dashboard zum Organisieren, Verwalten und Zusammenarbeiten an Ihren Excalidraw-Zeichnungen mit Versionsverlauf und sicherer Linkfreigabe.

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Gratis Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit ExcaliDash erstellen kÃ¶nnen

ExcaliDash ist eine selbst gehostete Verwaltungsebene fÃ¼r Excalidraw, die eine Sammlung verstreuter Zeichnungen in einen organisierten, durchsuchbaren Arbeitsbereich verwandelt. Anstatt einzelne .excalidraw-Dateien zu jonglieren, erhalten Sie ein zentrales Dashboard, in dem Skizzen in Sammlungen leben, jede Ã„nderung in der Versionshistorie erfasst wird und Diagramme Ã¼ber bereichsbezogene Links geteilt werden kÃ¶nnen. Es bÃ¼ndelt den vollstÃ¤ndigen Excalidraw-Editor mit einem schlanken Backend, sodass das Zeichnen, Speichern und Organisieren alles in einer privaten Instanz geschieht.

Der Betrieb von ExcaliDash auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Diagramm, jede Architekturskizze und jedes Brainstorming-Board vollstÃ¤ndig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Es fallen keine Pro-Sitz-GebÃ¼hren an und es gibt keinen Zugriff Dritter auf Ihre Daten, wÃ¤hrend optionale Mehrbenutzerkonten und OIDC Single Sign-On Teams eine sichere Zusammenarbeit unter Ihrer eigenen Kontrolle ermÃ¶glichen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Hauptmerkmale von ExcaliDash

Zentrales Zeichen-Dashboard

Organisieren Sie alle Ihre Excalidraw-Skizzen in Sammlungen mit Miniaturansichten und Suchfunktion, damit Diagramme leicht zu finden sind, anstatt Ã¼ber lose Dateien verstreut zu sein.

Versions-Verlauf

Jede Bearbeitung wird automatisch als Schnappschuss gespeichert, sodass Sie frÃ¼here ZustÃ¤nde Ã¼berprÃ¼fen und frÃ¼here Versionen jeder Zeichnung wiederherstellen kÃ¶nnen, wenn Fehler passieren.

EingeschrÃ¤nkte Linkfreigabe

Teilen Sie einzelne Zeichnungen Ã¼ber zugriffsgesteuerte Links und gewÃ¤hren Sie Mitarbeitern oder Stakeholdern Lese- oder Bearbeitungszugriff, ohne Ihren gesamten Arbeitsbereich preiszugeben.

Echtzeit-Zusammenarbeit

Mehrere Personen kÃ¶nnen Ã¼ber WebSockets gemeinsam an derselben ArbeitsflÃ¤che arbeiten, was Live-Brainstorming- und Design-Sitzungen fÃ¼r verteilte Teams reibungslos macht.

Flexible Authentifizierung

Im Einzelbenutzermodus betreiben oder Mehrbenutzerkonten mit OIDC Single Sign-On aktivieren, geeignet sowohl fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch als auch fÃ¼r grÃ¶ÃŸere Teams.

Warum ExcaliDash auf Hostinger ausfÃ¼hren?

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Gad Iradufasha
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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