Decidim ist das Framework für partizipative Demokratie, das ursprünglich für die Stadt Barcelona entwickelt wurde und heute von nationalen Regierungen, Regionalräten, Universitäten und zivilgesellschaftlichen Organisationen in über dreißig Ländern genutzt wird, um Online-Referenden, Bürgerhaushalte, Bürgerversammlungen und Prozesse zur gemeinsamen Politikgestaltung durchzuführen.

Das Selbst-Hosting von Decidim auf Ihrem eigenen VPS hält Bürgerdaten, Abstimmungsprotokolle und Diskussionsverläufe unter Ihrer vollständigen Souveränität — niemals auf einer Drittanbieter-SaaS — während Sie den vollständigen Ruby on Rails-Quellcode unter AGPL-3.0 erhalten, um ihn zu erweitern, zu prüfen und mit anderen Decidim-Instanzen zu föderieren.