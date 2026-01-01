Bitwarden mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Offizieller selbst gehosteter Bitwarden Passwort-Manager-Server, gepaart mit einem dedizierten MariaDB-Datenbankdienst.
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Was Sie mit Bitwarden erstellen können
Bitwarden ist der offizielle Passwort-Manager-Server, der von Bitwarden Inc. entwickelt und gewartet wird. Dieses Template stellt Bitwarden Lite, die Single-Container-Distribution des Anbieters, zusammen mit einer dedizierten MariaDB-Datenbank bereit. Im Gegensatz zu Community-Reimplementierungen der Bitwarden API läuft hier derselbe Servercode, den Bitwarden an seine eigenen Kunden ausliefert, sodass Tresorverhalten, Kryptographie und Update-Kadenz direkt vom Anbieter stammen.
Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Tresorelement, jeden Anhang und jede Datei innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, während Ihre Geräte weiterhin die offiziellen Bitwarden Browser-Erweiterungen, Desktop-Apps, mobilen Apps und die CLI verwenden. Traefik stellt dem Container automatische Let's Encrypt-Zertifikate voran und erfüllt damit die HTTPS-Anforderung, die Bitwarden-Clients durchsetzen. Bitwarden empfiehlt Lite für den persönlichen Gebrauch und Heimlabore.
Hauptmerkmale von Bitwarden
Offizieller Bitwarden Server
Führt den Servercode aus, den Bitwarden Inc. erstellt und wartet, sodass Sicherheitskorrekturen und -versionen direkt vom Anbieter stammen.
Offizielle Client-Kompatibilität
Browser-Erweiterungen, Desktop-Apps, mobile Apps und die Bitwarden CLI verbinden sich ohne Änderungen mit Ihrem eigenen Server.
Ende-zu-Ende-verschlüsselter Tresor
Elemente werden auf Ihren Geräten unter einem Zero-Knowledge-Modell verschlüsselt, sodass der Server Ihr Master-Passwort niemals sieht.
Organisationen und Freigabe
Teilen Sie Zugangsdaten mit Familienmitgliedern oder Kollegen über Organisationen und Sammlungen mit benutzerbasierter Zugriffskontrolle.
Optionale Unternehmensdienste
SSO, SCIM-Bereitstellung und Ereignisprotokollierung sind im Image enthalten und können aktiviert werden, wenn eine Lizenz sie erfordert.
Warum Bitwarden auf Hostinger ausführen?
Mit einem Klick starten
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit einer integrierten Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS-Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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