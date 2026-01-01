Bitwarden ist der offizielle Passwort-Manager-Server, der von Bitwarden Inc. entwickelt und gewartet wird. Dieses Template stellt Bitwarden Lite, die Single-Container-Distribution des Anbieters, zusammen mit einer dedizierten MariaDB-Datenbank bereit. Im Gegensatz zu Community-Reimplementierungen der Bitwarden API läuft hier derselbe Servercode, den Bitwarden an seine eigenen Kunden ausliefert, sodass Tresorverhalten, Kryptographie und Update-Kadenz direkt vom Anbieter stammen.

Das Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS hält jedes Tresorelement, jeden Anhang und jede Datei innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, während Ihre Geräte weiterhin die offiziellen Bitwarden Browser-Erweiterungen, Desktop-Apps, mobilen Apps und die CLI verwenden. Traefik stellt dem Container automatische Let's Encrypt-Zertifikate voran und erfüllt damit die HTTPS-Anforderung, die Bitwarden-Clients durchsetzen. Bitwarden empfiehlt Lite für den persönlichen Gebrauch und Heimlabore.