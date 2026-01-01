Lago is een open-source meet- en facturatieplatform gebouwd voor SaaS-, fintech- en infrastructuurbedrijven die behoefte hebben aan flexibele, op gebruik gebaseerde prijzen. Het biedt real-time gebeurtenisinname, abonnementsbeheer, factuurgeneratie en een ontwikkelaar-eerst API om complexe prijsmodellen te ondersteunen – van plannen per gebruiker tot gegradueerde, pakket- en percentage-lagen.

Door Lago zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u elke klantgebeurtenis, factuur en prijsregel onder uw directe controle, elimineert u transactiekosten die door gehoste facturatietools in rekening worden gebracht, en kunt u integraties en gegevensbewaring afstemmen op uw specifieke compliance- en productvereisten.