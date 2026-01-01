Installeer Lago met één-klik installatie.
Open-source meet- en gebruiksgebaseerd facturatieplatform voor SaaS-, fintech- en infrastructuurbedrijven.
Kies een VPS-abonnement voor Lago
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Lago kunt bouwen
Lago is een open-source meet- en facturatieplatform gebouwd voor SaaS-, fintech- en infrastructuurbedrijven die behoefte hebben aan flexibele, op gebruik gebaseerde prijzen. Het biedt real-time gebeurtenisinname, abonnementsbeheer, factuurgeneratie en een ontwikkelaar-eerst API om complexe prijsmodellen te ondersteunen – van plannen per gebruiker tot gegradueerde, pakket- en percentage-lagen.
Door Lago zelf te hosten op uw eigen VPS, houdt u elke klantgebeurtenis, factuur en prijsregel onder uw directe controle, elimineert u transactiekosten die door gehoste facturatietools in rekening worden gebracht, en kunt u integraties en gegevensbewaring afstemmen op uw specifieke compliance- en productvereisten.
Key features van Lago
Gebruiksafhankelijke facturatie
Factureer per API-aanroep, gebruiker, GB of elke andere metriek, zonder vanaf nul een aangepaste facturatie-infrastructuur op te bouwen.
Realtime meting
Verwerk klantgebeurtenissen zodra ze plaatsvinden en toon nauwkeurige gebruiksgegevens voor facturen en dashboards.
Flexibele prijsmodellen
Combineer vaste, getrapte, pakket- en percentage-niveaus binnen één enkel plan om elke prijsstrategie te modelleren.
Factuur aanmaken
Genereer en exporteer automatisch PDF-facturen op basis van abonnementsperioden en gemeten gebruik.
Ontwikkelaarsgerichte API
Integreer facturatie in uw product via een schone REST API en webhooks in plaats van gehoste UI's.
Waarom zou je Lago op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.