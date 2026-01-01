InvenTree is een webgebaseerd platform voor inventaris- en onderdelenbeheer, gebouwd voor engineering- en productieteams. Het vervangt spreadsheet-gebaseerde tracking en losgekoppelde tools door een uniform systeem dat voorraadniveaus, onderdelencatalogi, stuklijsten, leveranciersinformatie, inkooporders en verkooporders op één plek beheert. Gebouwd met een schone REST API en een uitbreidbare plugin-architectuur, past het in bestaande engineering-workflows in plaats van teams te dwingen zich eraan aan te passen.

Door InvenTree zelf te hosten op uw VPS, blijven uw onderdelendatabase, leveranciersprijzen en productiestuklijsten op infrastructuur die u beheert — dit is bijzonder belangrijk voor hardwareprojecten en fabrikanten die gegevens over de inkoop van componenten als bedrijfseigen beschouwen.