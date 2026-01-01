Installeer InvenTree met één-klik installatie.
Open source onderdelen- en voorraadbeheersysteem voor het bijhouden van voorraad, stuklijsten en leveranciersinformatie.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met InvenTree kunt bouwen
InvenTree is een webgebaseerd platform voor inventaris- en onderdelenbeheer, gebouwd voor engineering- en productieteams. Het vervangt spreadsheet-gebaseerde tracking en losgekoppelde tools door een uniform systeem dat voorraadniveaus, onderdelencatalogi, stuklijsten, leveranciersinformatie, inkooporders en verkooporders op één plek beheert. Gebouwd met een schone REST API en een uitbreidbare plugin-architectuur, past het in bestaande engineering-workflows in plaats van teams te dwingen zich eraan aan te passen.
Door InvenTree zelf te hosten op uw VPS, blijven uw onderdelendatabase, leveranciersprijzen en productiestuklijsten op infrastructuur die u beheert — dit is bijzonder belangrijk voor hardwareprojecten en fabrikanten die gegevens over de inkoop van componenten als bedrijfseigen beschouwen.
Key features van InvenTree
Stuklijst
Definieer meerlaagse stuklijsten voor complexe assemblages, met automatische voorraadtoewijzing en tekortberekeningen om de productie nauwkeurig te plannen.
Voorraad volgen
Volg voorraadhoeveelheden op meerdere opslaglocaties, met volledige bewegingsgeschiedenis en waarschuwingen voor lage voorraad voor elk onderdeel.
Leveranciersbeheer
Voeg leveranciers- en fabrikantlinks toe aan elk onderdeel, inclusief prijsniveaus, levertijden en minimale bestelhoeveelheden voor een directe inkoopvergelijking.
Inkooporders
Inkooporders aanmaken en volgen van aanmaak tot levering, met automatische voorraadupdates wanneer inkomende zendingen worden ontvangen.
REST API en plugins
Een volledige REST API en plug-insysteem verbinden InvenTree met barcodescanners, labelprinters, ERP-systemen en aangepaste automatiseringsworkflows.
Verkooporders
Beheer klantorders en wijs voorraad toe voor de afhandeling, zodat verkoop en voorraad gesynchroniseerd blijven zonder een aparte tool voor orderbeheer.
Waarom zou je InvenTree op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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