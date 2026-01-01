Deploy Fregate in één klik installatie.
Open-source netwerkvideorecorder met realtime lokale AI-objectdetectie voor uw IP-camera's.
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Wat je met Frigate kunt bouwen
Frigate is een open-source netwerkvideorecorder gebouwd rond real-time objectdetectie. Het analyseert continu de streams van uw IP-camera's, identificeert mensen, auto's, dieren en andere objecten ter plaatse en registreert of waarschuwt alleen wanneer er daadwerkelijk iets zinvols gebeurt in plaats van op elke pixel van beweging.
Omdat elk frame op uw eigen server wordt verwerkt, verlaat het beeldmateriaal nooit de machine die u bestuurt, zonder cloudabonnement, geen kosten per camera en geen leverancier die bepaalt hoe lang uw opnamen worden bewaard.Fregate werkt met elke camera die een RTSP-stream biedt, slaat opnamen op lokale schijf op en integreert met Home Assistant en MQTT voor automatisering.
Key features van Frigate
Lokale AI-detectie
Objecten worden in realtime op uw eigen hardware geïdentificeerd, zodat detectie blijft werken, zelfs wanneer de internetverbinding dat niet doet.
Minder valse meldingen
Opnames en meldingen worden geactiveerd door echte mensen, auto's of dieren, in plaats van door schaduwen, regen of passerende koplampen.
Continue opname en beoordeling
De klok rond opnames zitten naast een tijdlijn van gedetecteerde gebeurtenissen, zodat u direct naar het moment kunt springen dat ertoe doet.
Werkt met elke camera
Verbind camera's van elk merk via RTSP in plaats van vast te zitten aan één fabrikant of cloudservice.
Home Assistant Integratie
Detecties worden gepubliceerd via MQTT, zodat lichten, sirenes en andere slimme domotica kunnen reageren op het moment dat iets wordt gezien.
Ingebouwde restreaming
De meegeleverde go2rtc restreamer trekt elke camera één keer en deelt deze met elke kijker, waardoor de lading van de camera zelf blijft.
Waarom zou je Frigate op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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