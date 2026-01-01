Tot wel 69% korting voor Frigate

Deploy Fregate in één klik installatie.

Open-source netwerkvideorecorder met realtime lokale AI-objectdetectie voor uw IP-camera's.

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5,49/mnd
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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Frigate kunt bouwen

Frigate is een open-source netwerkvideorecorder gebouwd rond real-time objectdetectie. Het analyseert continu de streams van uw IP-camera's, identificeert mensen, auto's, dieren en andere objecten ter plaatse en registreert of waarschuwt alleen wanneer er daadwerkelijk iets zinvols gebeurt in plaats van op elke pixel van beweging.

Omdat elk frame op uw eigen server wordt verwerkt, verlaat het beeldmateriaal nooit de machine die u bestuurt, zonder cloudabonnement, geen kosten per camera en geen leverancier die bepaalt hoe lang uw opnamen worden bewaard.Fregate werkt met elke camera die een RTSP-stream biedt, slaat opnamen op lokale schijf op en integreert met Home Assistant en MQTT voor automatisering.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Frigate

Lokale AI-detectie

Objecten worden in realtime op uw eigen hardware geïdentificeerd, zodat detectie blijft werken, zelfs wanneer de internetverbinding dat niet doet.

Minder valse meldingen

Opnames en meldingen worden geactiveerd door echte mensen, auto's of dieren, in plaats van door schaduwen, regen of passerende koplampen.

Continue opname en beoordeling

De klok rond opnames zitten naast een tijdlijn van gedetecteerde gebeurtenissen, zodat u direct naar het moment kunt springen dat ertoe doet.

Werkt met elke camera

Verbind camera's van elk merk via RTSP in plaats van vast te zitten aan één fabrikant of cloudservice.

Home Assistant Integratie

Detecties worden gepubliceerd via MQTT, zodat lichten, sirenes en andere slimme domotica kunnen reageren op het moment dat iets wordt gezien.

Ingebouwde restreaming

De meegeleverde go2rtc restreamer trekt elke camera één keer en deelt deze met elke kijker, waardoor de lading van de camera zelf blijft.

Waarom zou je Frigate op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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