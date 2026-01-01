Frigate is een open-source netwerkvideorecorder gebouwd rond real-time objectdetectie. Het analyseert continu de streams van uw IP-camera's, identificeert mensen, auto's, dieren en andere objecten ter plaatse en registreert of waarschuwt alleen wanneer er daadwerkelijk iets zinvols gebeurt in plaats van op elke pixel van beweging.

Omdat elk frame op uw eigen server wordt verwerkt, verlaat het beeldmateriaal nooit de machine die u bestuurt, zonder cloudabonnement, geen kosten per camera en geen leverancier die bepaalt hoe lang uw opnamen worden bewaard.Fregate werkt met elke camera die een RTSP-stream biedt, slaat opnamen op lokale schijf op en integreert met Home Assistant en MQTT voor automatisering.