Implementeer AiToEarn met één klik installatie.
Open-source AI contentmarketingagent voor eenmanszaken, makers en merken om te publiceren op meer dan 12 sociale platforms.
Kies een VPS-abonnement voor AiToEarn
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met AiToEarn kunt bouwen
AiToEarn is een open-source AI contentmarketingagent die makers, eenmanszaken en merken helpt inhoud te genereren, in te plannen en te distribueren via Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest en LinkedIn vanuit één enkele interface.
Door AiToEarn zelf te hosten op uw eigen VPS houdt u accounttokens, gegenereerde media en publicatieanalyses onder uw controle, elimineert u SaaS-kosten per gebruiker en kunt u uw eigen AI-providers en Relay-referenties voor OAuth integreren zonder u als ontwikkelaar te registreren op elk platform.
Key features van AiToEarn
Publiceren op meerdere platforms
Publiceer video's, artikelen en berichten naar meer dan 12 netwerken, waaronder Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X en LinkedIn, vanuit één gedeelde workflow.
AI-contentgeneratie
Ingebouwde AI-agent genereert teksten, breidt concepten uit of herschrijft ze, en produceert afbeeldingen en korte video's op maat gemaakt voor elk doelplatform.
OAuth via Relay
Verbind elk ondersteund platform met één enkele API-sleutel via de AiToEarn Relay-service — geen ontwikkelaarsaccounts per platform vereist.
MCP & Agent Klaar
Native ondersteuning voor het MCP-protocol stelt u in staat om AiToEarn aan te sturen vanaf Claude, Cursor en andere agent-runtimes via dezelfde API's die de web-UI gebruikt.
Zelf-gehoste opslag
Bevat een ingebedde S3-compatibele objectopslag, MongoDB replica set en Redis cache zodat alle media, accounts en wachtrijen op uw VPS blijven.
Waarom zou je AiToEarn op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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