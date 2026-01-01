AiToEarn is een open-source AI contentmarketingagent die makers, eenmanszaken en merken helpt inhoud te genereren, in te plannen en te distribueren via Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest en LinkedIn vanuit één enkele interface.

Door AiToEarn zelf te hosten op uw eigen VPS houdt u accounttokens, gegenereerde media en publicatieanalyses onder uw controle, elimineert u SaaS-kosten per gebruiker en kunt u uw eigen AI-providers en Relay-referenties voor OAuth integreren zonder u als ontwikkelaar te registreren op elk platform.