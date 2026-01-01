Lago — це платформа з відкритим вихідним кодом для обліку та виставлення рахунків, створена для SaaS, фінтех та інфраструктурних компаній, яким потрібне гнучке ціноутворення на основі використання. Вона забезпечує прийом подій у реальному часі, управління підписками, генерацію рахунків та API, орієнтований на розробників, для підтримки складних моделей ціноутворення — від планів за місця до ступінчастих, пакетних та відсоткових рівнів.

Самостійний хостинг Lago на власному VPS дозволяє тримати кожну подію клієнта, рахунок та правило ціноутворення під прямим контролем, усуває комісії за транзакції, що стягуються хостинговими інструментами для виставлення рахунків, і дозволяє адаптувати інтеграції та зберігання даних до конкретних вимог щодо відповідності та продукту.