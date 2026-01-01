Розгорніть Lago в один клік.
Платформа з відкритим кодом для обліку та тарифікації на основі використання для SaaS, фінтех та інфраструктурних компаній.
Виберіть тариф VPS для Lago
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Lago
Lago — це платформа з відкритим вихідним кодом для обліку та виставлення рахунків, створена для SaaS, фінтех та інфраструктурних компаній, яким потрібне гнучке ціноутворення на основі використання. Вона забезпечує прийом подій у реальному часі, управління підписками, генерацію рахунків та API, орієнтований на розробників, для підтримки складних моделей ціноутворення — від планів за місця до ступінчастих, пакетних та відсоткових рівнів.
Самостійний хостинг Lago на власному VPS дозволяє тримати кожну подію клієнта, рахунок та правило ціноутворення під прямим контролем, усуває комісії за транзакції, що стягуються хостинговими інструментами для виставлення рахунків, і дозволяє адаптувати інтеграції та зберігання даних до конкретних вимог щодо відповідності та продукту.
Ключові характеристики Lago
Тарифікація за використання
Тарифікуйте за виклики API, місця, ГБ або будь-який інший показник без створення власної платіжної інфраструктури з нуля.
Облік у реальному часі
Обробляти події клієнтів, коли вони відбуваються, та надавати точні дані про використання для рахунків та інформаційних панелей.
Гнучкі моделі ціноутворення
Поєднуйте фіксовані, прогресивні, пакетні та відсоткові рівні в рамках єдиного плану, щоб змоделювати будь-яку цінову стратегію.
Генерація рахунків
Автоматично генеруйте та експортуйте PDF-рахунки на основі періодів підписки та облікованого використання.
API, орієнтований на розробників
Інтегруйте виставлення рахунків у свій продукт через чистий REST API та вебхуки замість розміщених UI.
Чому варто запускати Lago у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.