InvenTree — це веб-платформа для управління запасами та компонентами, створена для інженерних та виробничих команд. Вона замінює відстеження на основі електронних таблиць та розрізнені інструменти єдиною системою, яка керує рівнями запасів, каталогами компонентів, специфікаціями матеріалів, інформацією про постачальників, замовленнями на закупівлю та замовленнями на продаж в одному місці. Побудована з чистим REST API та розширюваною архітектурою плагінів, вона інтегрується в існуючі інженерні робочі процеси, замість того, щоб змушувати команди адаптуватися до неї.

Самостійне розміщення InvenTree на вашому VPS зберігає вашу базу даних компонентів, ціни постачальників та виробничі специфікації на інфраструктурі, яку ви контролюєте — що особливо важливо для апаратних проектів та виробників, які розглядають дані про постачання компонентів як конфіденційні.