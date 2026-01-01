Розгортання InvenTree в один клік.
Система управління запчастинами та запасами з відкритим кодом для відстеження запасів, специфікацій та інформації про постачальників.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою InvenTree
InvenTree — це веб-платформа для управління запасами та компонентами, створена для інженерних та виробничих команд. Вона замінює відстеження на основі електронних таблиць та розрізнені інструменти єдиною системою, яка керує рівнями запасів, каталогами компонентів, специфікаціями матеріалів, інформацією про постачальників, замовленнями на закупівлю та замовленнями на продаж в одному місці. Побудована з чистим REST API та розширюваною архітектурою плагінів, вона інтегрується в існуючі інженерні робочі процеси, замість того, щоб змушувати команди адаптуватися до неї.
Самостійне розміщення InvenTree на вашому VPS зберігає вашу базу даних компонентів, ціни постачальників та виробничі специфікації на інфраструктурі, яку ви контролюєте — що особливо важливо для апаратних проектів та виробників, які розглядають дані про постачання компонентів як конфіденційні.
Ключові характеристики InvenTree
Специфікація матеріалів
Визначте багаторівневі специфікації для складних вузлів, з автоматичним розподілом запасів та розрахунками дефіциту для точного планування виробництва.
Відстеження запасів
Відстежуйте кількість запасів на кількох складах, з повною історією переміщень та сповіщеннями про низький рівень запасів для кожної позиції.
Управління постачальниками
Додайте посилання на постачальників та виробників до кожної деталі, включно з ціновими рівнями, термінами виконання та мінімальними обсягами замовлення для прямого порівняння закупівель.
Замовлення на придбання
Створюйте та відстежуйте замовлення на закупівлю від створення до доставки, з автоматичним оновленням запасів після отримання вхідних відправлень.
REST API і плагіни
Повний REST API та система плагінів підключають InvenTree до сканерів штрих-кодів, принтерів етикеток, ERP-систем та індивідуальних робочих процесів автоматизації.
Замовлення на продаж
Керуйте замовленнями клієнтів та розподіляйте запаси для виконання, підтримуючи синхронізацію продажів та запасів без окремого інструменту для керування замовленнями.
Чому варто запускати InvenTree у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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