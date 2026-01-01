Frigate — це мережевий відеореєстратор з відкритим кодом, побудований на основі виявлення об’єктів у режимі реального часу. Він безперервно аналізує потоки з ваших IP-камер, ідентифікує людей, автомобілі, тварин та інші об’єкти на місці та записує або сповіщає лише тоді, коли щось значуще відбувається, а не про кожен піксель руху.

Оскільки кожен кадр обробляється на вашому власному сервері, відеозапис ніколи не залишає комп’ютер, яким ви керуєте, без хмарної підписки, без плати за кожну камеру та без рішення постачальника про те, як довго зберігатимуться ваші записи. Frigate працює з будь-якою камерою, яка забезпечує потік RTSP, зберігає записи на локальному диску та інтегрується з Home Assistant та MQTT для автоматизації.