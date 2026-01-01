Розгорніть Frigate одним кліком.
Мережевий відеореєстратор з відкритим кодом та локальним штучним інтелектом, що виявляє об'єкти в режимі реального часу для ваших IP-камер.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Frigate
Frigate — це мережевий відеореєстратор з відкритим кодом, побудований на основі виявлення об’єктів у режимі реального часу. Він безперервно аналізує потоки з ваших IP-камер, ідентифікує людей, автомобілі, тварин та інші об’єкти на місці та записує або сповіщає лише тоді, коли щось значуще відбувається, а не про кожен піксель руху.
Оскільки кожен кадр обробляється на вашому власному сервері, відеозапис ніколи не залишає комп’ютер, яким ви керуєте, без хмарної підписки, без плати за кожну камеру та без рішення постачальника про те, як довго зберігатимуться ваші записи. Frigate працює з будь-якою камерою, яка забезпечує потік RTSP, зберігає записи на локальному диску та інтегрується з Home Assistant та MQTT для автоматизації.
Ключові характеристики Frigate
Локальне виявлення ШІ
Об’єкти ідентифікуються на вашому обладнанні в режимі реального часу, тому виявлення продовжує працювати навіть за відсутності підключення до Інтернету.
Менше помилкових сповіщень
Записи та сповіщення активуються реальними людьми, автомобілями чи тваринами, а не тінями, дощем чи пролітаючими фарами.
Безперервний запис та перегляд
Цілодобові записи розміщені поруч із часовою шкалою виявлених подій, тож ви можете одразу перейти до важливого моменту.
Працює з будь-якою камерою
Підключайте камери будь-якого бренду через RTSP, замість того, щоб бути прив’язаними до одного виробника чи хмарного сервісу.
Інтеграція Home Assistant
Виявлення публікуються через MQTT, тому світлові прилади, сирени та інші системи автоматизації розумного дому можуть реагувати в момент виявлення.
Вбудована ретрансляція
Пакетний рестрімер go2rtc знімає дані з кожної камери один раз і надає доступ до них кожному глядачеві, знімаючи навантаження з самої камери.
Чому варто запускати Frigate у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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