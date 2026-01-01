Maler for helse- og skjønnhetsapper er forhåndsbygde nettappoppsett som er utformet for å bygge verktøy som hjelper folk med å spore, forbedre og administrere sin fysiske og mentale velvære – fra treningsmålere og måltidsplanleggere til mental helse-dagbøker og BMI-kalkulatorer. De gir en startstruktur som kan tilpasses dine behov, slik at du kan lage dine egne helse- og skjønnhetsverktøy uten koding eller teknisk oppsett.