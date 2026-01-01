Generator app templates

Generator-appsmaler er forhåndsbygde webappslayouter som er utformet for å bygge verktøy som produserer innhold, ideer eller utganger basert på brukerinnspill – fra navngeneratorer og bio-skrivere til idéverktøy og innholdsskapere. De gir en startstruktur som kan tilpasses og drives av AI Skaper innebygd AI – uten behov for tredjepartskontoer eller teknisk konfigurasjon – for å lage dine egne generatorverktøy.