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Maler for økonomiske apper

Bygg sikre økonomiske apper med tilpassbare maler – perfekt for å administrere personlige budsjetter eller lansere fintech-verktøy for kundene dine.
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Profit margin calculator (retro)

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Trading Hub, Strategy Creator

Trading Hub, Strategy Creator

Ofte stilte spørsmål om Hostinger-maler

En applikasjonsmal er en forhåndsbygd applikasjon som du kan tilpasse for å raskt lage ditt eget verktøy eller tjeneste. Hostinger AI Skaper applikasjonsmaler gir en klar struktur, funksjoner og design som du kan modifisere ved å chatte med AI – ingen koding kreves. Du kan bruke dem som utgangspunkt for å bygge dashboards, interne verktøy, bokningssystemer, finansielle apper, produktivitetsverktøy og andre webapplikasjoner.

Du trenger ikke koding erfaring for å bygge en web-app. Ingen kode AI verktøy som Hostinger AI Skaper lar deg beskrive ideen din med dine egne ord og generere en fungerende web-app umiddelbart.

Forhåndsbygde AI Skaper maler kan tjene både som inspirasjon og et utgangspunkt for appen. Bare tilpasse dem ved å be AI om å lage en fullt funksjonell app - uten å skrive en eneste linje kode.

Lær mer i vår guide på Hvordan lage en web-app.

For øyeblikket er det bare tilgjengelige maler for webapplikasjoner. Du kan bygge et bredt spekter av webapper, inkludert interne verktøy, dashbord, forretningsapper, bookingsystemer, SaaS-produkter og interaktive applikasjoner.

Våre forhåndsdesignede maler støtter ulike mål og bransjer, for eksempel økonomiske verktøy, treningsmålere og tidsstyringsapper, samt andre forretnings- eller personlige løsninger. Vi utvider stadig biblioteket vårt med nye design.

Hostinger AI Skaper-maler gir en klar struktur som du kan tilpasse til dine behov. Du kan endre utformingen, justere funksjoner, legge til ny funksjonalitet eller fjerne elementer ved å bare spørre AI. Dette gjør det enkelt å skreddersy malen til ditt spesifikke bruksfall – enten du bygger et dashbord, internt verktøy, bestillingsanlegg eller en annen type webapp.

Om du bare trenger å redigere tekst eller kode, kan du gjøre det direkte uten å bruke meldingskreditter.

Du kan også bruke Hostinger AI Skaper til å generere nye versjoner av appen eller nettstedet eller gjøre mer avanserte endringer, så lenge du har nok meldingskreditter.

Før du lanserer appen, kan du forhåndsvise og teste webappen din for å sikre at alt fungerer som forventet. Med Hostinger Horizons kan du teste appen din i et sandkassemiljø og raskt fikse problemer ved å be AI om å gjøre justeringer – ingen koding eller manuell feilsøking kreves.

Når alt ser riktig ut, publiserer du webappen din på nett umiddelbart med ett klikk. Hosting er innebygd, så det er ingen distribusjonsoppsett å administrere.

For mer informasjon, utforsk vår guide for testing av webapplikasjoner.

Med appmaler kan du opprette og starte en fungerende app på minutter eller timer, avhengig av hvor mye tilpasning du trenger.

Du kan begynne å redigere maler gratis ved å bruke de medfølgende meldingskredittene. For å få tilgang til flere oppfordringer og starte appen online må du imidlertid velge en av de betalte planene. AI Skaper-planene er rimelige, og starter på kr 72,99 per måned, og lar deg utvikle og lansere apper uten en tung forhåndsinvestering.

Vi utvider kontinuerlig malbiblioteket vårt for å gi flere eksempler og inspirasjon. Nettappene du kan lage er imidlertid ikke begrenset til malene som er tilgjengelige i biblioteket.

Du kan bruke vår AI-appbygger for å bringe nesten alle nettappideer til live. Den kan hjelpe deg med å generere en fullt funksjonell app eller raskt bygge en MVP. Prosessen er like enkel som å redigere en forhåndslagd mal – start med en ledetekst og fortsett å forbedre appen din ved å chatte med AI.

Finner du ikke malen du trenger?

Skap med Horizons
Bygg fullt funksjonelle nettsteder og apper ved å chatte med AI.

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Det er mye mer å oppdage. Bla gjennom hele biblioteket vårt med Hostinger-maler.
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