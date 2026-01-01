Marketing app templates

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Ofte stilte spørsmål om Hostinger-maler

Markedsføringsprogrammaler er forhåndsbygde webapplikasjonslayouter som er utformet for å bygge verktøy som hjelper deg med å planlegge, opprette og administrere markedsføringsaktiviteter – fra planleggere for sosiale medier og innholdskalendere til UTM-byggere og blogginnleggsgeneratorer. De gir en startstruktur som kan tilpasses og drives av AI SKaper innebygd AI – uten behov for tredjepartskontoer eller teknisk konfigurasjon – for å lage dine egne markedsføringsverktøy.

Maler for markedsføringsapper kan brukes til å bygge planleggere for sosiale medier, innholdskalendere, UTM-byggere, blogginnleggsgeneratorer, annonsetekstgeneratorer, e-postsekvensbyggere og mer. De er egnet for å administrere dine egne markedsføringsaktiviteter, samt for å bygge og tilby markedsføringsverktøy til kundene dine.

Ingen kodeferdigheter kreves. Med Hostinger AI Skaper kan du tilpasse maler ved ganske enkelt å beskrive endringene du ønsker. AI-en vil generere og oppdatere webappen din basert på dine instruksjoner.

Du kan lage en fungerende webapp på få minutter og forbedre den på timer, avhengig av hvor mye tilpasning du ønsker. Malen gir den innledende strukturen, mens AI hjelper med å generere funksjoner og justere grensesnittet.

Markedsføringsverktøy er spesielt verdifulle for bedrifter og frilansere som trenger å effektivisere arbeidsflyten sin – bruk dem til dine egne markedsføringsaktiviteter og slutt å betale for dyre tredjepartsverktøy, eller ta det videre og tilby appen din som en betalt tjeneste til kunder og legg til en ny inntektsstrøm for bedriften din.

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