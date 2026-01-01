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CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
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Real estate CRM

Real estate CRM

Ofte stilte spørsmål om Hostinger-maler

CRM-appmaler er forhåndsbygde webappoppsett som er utformet for å bygge verktøy som hjelper med å administrere kunderelasjoner, spore potensielle kunder og organisere salgsaktiviteter – fra kontaktadministratorer og avtalesporere til kundeportaler og salgsdashboards. De gir en startstruktur som kan tilpasses fullt ut for å møte dine forretningsbehov, slik at du kan lage din egen CRM-løsning uten koding eller teknisk oppsett.

CRM-maler kan brukes til å bygge kontaktadministratorer, leadtrackere, salgsprosesser, kundeportaler, avtaledashboards, verktøy for oppfølgingspåminnelser og mer. De er egnet for å administrere dine egne kundeforhold, samt for å bygge og tilby CRM-løsninger til kundene dine.

Ingen kodeferdigheter kreves. Med Hostinger AI Skaper kan du tilpasse maler ved ganske enkelt å beskrive endringene du ønsker. AI-en vil generere og oppdatere webappen din basert på dine instruksjoner.

Du kan lage en fungerende webapp på få minutter og forbedre den på timer, avhengig av hvor mye tilpasning du ønsker. Malen gir den innledende strukturen, mens AI hjelper med å generere funksjoner og justere grensesnittet.

Ja. CRM-verktøy er svært etterspurt blant små bedrifter og frilansere som trenger en enkel måte å administrere kundene sine på. Bygg ditt eget CRM og slutt å betale for dyre plattformer – eller ta det videre og tilby ditt tilpassede CRM som en betalt tjeneste til kunder og legg til en ny inntektsstrøm for bedriften din.

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