CRM app templates

CRM-appmaler er forhåndsbygde webappoppsett som er utformet for å bygge verktøy som hjelper med å administrere kunderelasjoner, spore potensielle kunder og organisere salgsaktiviteter – fra kontaktadministratorer og avtalesporere til kundeportaler og salgsdashboards. De gir en startstruktur som kan tilpasses fullt ut for å møte dine forretningsbehov, slik at du kan lage din egen CRM-løsning uten koding eller teknisk oppsett.