Communication app templates

Maler for kommunikasjonsapper er forhåndsbygde oppsett for nettapps som er utformet for å bygge verktøy som hjelper folk med å koble seg til, samarbeide og samhandle – fra kundesupportchatter og fellesskapsfora til tilbakemeldingsverktøy og brukerstøttesystemer. De gir en startstruktur som kan tilpasses dine behov, slik at du kan lage dine egne kommunikasjonsverktøy uten koding eller teknisk oppsett.