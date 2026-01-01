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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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Calorie calculator (modern)

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Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

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Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Ofte stilte spørsmål om Hostinger-maler

Kalkulator- og konverteringsappsmaler er forhåndsbygde webappslayouter som er utviklet for å bygge verktøy som utfører beregninger, konverteringer og estimater basert på brukerinnspill – fra boliglånskalkulatorer og BMI-verktøy til enhets- og temperaturomformerer. De gir en startstruktur som kan tilpasses og drives av AI Skaper innebygd AI – uten behov for tredjepartskontoer eller teknisk konfigurasjon – for å lage din egen kalkulator og konverteringsverktøy.

Maler for kalkulator- og konverterapper kan brukes til å bygge boliglånskalkulatorer, BMI-trackere, kaloritellere, fortjenestemarginkalkulatorer, pristilbudsverktøy, enhetskonverterere, temperaturkonverterere og mer. De er egnet for personlig bruk så vel som for å legge inn nyttige verktøy på nettstedet ditt eller bygge dem for kundene dine.

Ingen kodeferdigheter kreves. Med Hostinger AI Skaper kan du tilpasse maler ved ganske enkelt å beskrive endringene du ønsker. AI-en vil generere og oppdatere webappen din basert på dine instruksjoner.

Du kan lage en fungerende webapp på få minutter og forbedre den på timer, avhengig av hvor mye tilpasning du ønsker. Malen gir den innledende strukturen, mens AI hjelper med å generere funksjoner og justere grensesnittet.

Ja. Kalkulator og konverteringsverktøy er blant de mest effektive måtene å øke engasjementet på en eksisterende nettside – de gir besøkende en grunn til å bo lenger og komme tilbake. Med Hostinger AI Skaper kan du bygge og innlemme ditt eget kalkulatorverktøy uten å betale for tredjepartsløsninger.

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