Calculator and converter app templates

Kalkulator- og konverteringsappsmaler er forhåndsbygde webappslayouter som er utviklet for å bygge verktøy som utfører beregninger, konverteringer og estimater basert på brukerinnspill – fra boliglånskalkulatorer og BMI-verktøy til enhets- og temperaturomformerer. De gir en startstruktur som kan tilpasses og drives av AI Skaper innebygd AI – uten behov for tredjepartskontoer eller teknisk konfigurasjon – for å lage din egen kalkulator og konverteringsverktøy.