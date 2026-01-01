Maler for utdanningsapper

Utdanningsprogrammaler er forhåndsbygde webapplikasjonslayouter som er utformet for å bygge verktøy som hjelper folk med å lære, øve og utvikle nye ferdigheter – fra quizbyggere og flashkortverktøy til språkstudieapper og kursplattformer. De gir en startstruktur som kan tilpasses og drives av AI Skaper innebygd AI – uten behov for tredjepartskontoer eller teknisk oppsett – for å lage dine egne læringsapper og utdanningsverktøy.