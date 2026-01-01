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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Ofte stilte spørsmål om Hostinger-maler

AI og kreative applikasjonsmaler er forhåndsbygde webapplikasjonslayouter som er utviklet for å bygge verktøy som hjelper med kreative oppgaver – fra skriving og bildegenerering til design og innholdsskaping. De gir en startstruktur som kan tilpasses og drives av AI Skaper innebygd AI – uten behov for tredjepartskontoer eller teknisk oppsett – for å lage dine egne AI-assistenter, kreative verktøy og generatorer.

Maler for AI og kreative apper kan brukes til å bygge skriveassistenter, bildegeneratorer, designverktøy, innholdsskapere og mer basert på kunstig intelligens. De er egnet for personlige prosjekter så vel som for å bygge og tilby kreative verktøy til kunder eller publikum.

Ingen kodeferdigheter kreves. Med Hostinger AI Skaper kan du tilpasse maler ved ganske enkelt å beskrive endringene du ønsker. AI-en vil generere og oppdatere webappen din basert på dine instruksjoner.

Du kan lage en fungerende webapp på få minutter og forbedre den på timer, avhengig av hvor mye tilpasning du ønsker. Malen gir den innledende strukturen, mens AI hjelper med å generere funksjoner og justere grensesnittet.

Ja. Mange skapere bruker AI Skaper-maler til å bygge AI-drevne verktøy som de tilbyr til kunder eller publiserer for publikum. Når appen er live, kan du betale for tilgang, tilby den som en tjeneste eller innlemme den i en eksisterende bedrift.

Finner du ikke malen du trenger?

Skap med Horizons
Bygg fullt funksjonelle nettsteder og apper ved å chatte med AI.

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