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Template per siti web di famiglie

Ideale per famiglie, gruppi di comunità, organizzatori di riunioni e progetti personali con il fine di condividere aggiornamenti e ricordi online.
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Aurete (graduation party)

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Christmas party

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Joyce (Birthday party)

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Livia (Anniversary)

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Milo (Baby shower)

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Quietum (memorial website)

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Relivo (Family reunion)

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FAQ sui template di siti web

I template per siti web familiari sono layout predefiniti creati per siti web personali di famiglie. Aiutano a condividere storie, foto e aggiornamenti, mantenendo i membri della famiglia connessi online.

Sì. Puoi personalizzare i template di sito web modificando testi, immagini, colori, layout e funzionalità in modo che rispecchino il tuo brand e i tuoi obiettivi. Puoi anche aggiungere o rimuovere pagine e sezioni ogni volta che vuoi. Tutti i template sono completamente modificabili e non richiedono alcuna esperienza di programmazione o progettazione.

A seconda del template scelto, l'esperienza di modifica potrebbe variare. Alcuni template sono creati con il website builder di Hostinger, mentre altri sono realizzati con Hostinger Horizons.

I template realizzati con il website builder di Hostinger utilizzano un editor drag and drop con strumenti di intelligenza artificiale integrati che ti aiutano a creare contenuti e a modificare rapidamente i layout.

I template Horizons seguono un approccio di vibe coding: invece di trascinare e rilasciare manualmente gli elementi, descrivi le modifiche che desideri e interagisci con l’AI, che applica gli aggiornamenti al posto tuo.

Entrambi gli editor sono adatti ai principianti, quindi puoi semplicemente scegliere il design del template che preferisci e personalizzarlo in base alle tue esigenze.

No. I template per siti web di Hostinger sono progettati per essere facili da usare anche per i principianti e non richiedono alcuna competenza di programmazione. Puoi creare e personalizzare il tuo sito web utilizzando editor visivi e strumenti basati sull'AI. Ti basterà modificare il testo, sostituire le immagini, regolare il layout e aggiungere nuove sezioni per creare un sito web professionale che soddisfi le tue esigenze.

Con i template per siti web di Hostinger, puoi lanciare un sito web in pochi minuti o ore, a seconda del livello di personalizzazione richiesto.

Il processo può variare anche a seconda dell'editor utilizzato per creare il template. I template creati con il website builder di Hostinger utilizzano un editor drag and drop che consente di modificare rapidamente ogni elemento della pagina. Inoltre, includono sezioni predefinite e strumenti AI che possono aiutarti a generare contenuti aggiuntivi secondo necessità. Puoi immaginarlo come un set Lego con pezzi già pronti e facili da assemblare.

I template creati con l'AI Builder di Hostinger seguono un approccio di vibe coding: invece di trascinare manualmente gli elementi, descrivi le modifiche desiderate e l'AI le applica automaticamente. Ciò consente una personalizzazione più approfondita e una maggiore libertà creativa, anche se la finalizzazione del design potrebbe richiedere un po' più di tempo, poiché il risultato dipende dai tuoi prompt.

Sì, tutti i template per siti web di Hostinger sono ottimizzati per i motori di ricerca. Il tuo sito web beneficerà di tempi di caricamento rapidi, una struttura logica e funzionalità SEO integrate.

Il tuo sito web sarà inoltre completamente responsive per dispositivi mobile: ciò significa che, indipendentemente dal dispositivo utilizzato dai tuoi visitatori, il tuo sito web avrà un aspetto fantastico e funzionerà senza problemi su computer desktop e smartphone.

Non trovi il template che ti serve?

Crea con l'AI website builder
Crea un sito web partendo da un semplice prompt, sfruttando la potenza dell'AI, e personalizza ogni dettaglio con semplici strumenti drag and drop.
Crea con Horizons
Crea siti web e app perfettamente funzionanti semplicemente interagendo con l'AI.

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