Template per siti web di libri ed editori

Sì. Puoi personalizzare i template di sito web modificando testi, immagini, colori, layout e funzionalità in modo che rispecchino il tuo brand e i tuoi obiettivi. Puoi anche aggiungere o rimuovere pagine e sezioni ogni volta che vuoi. Tutti i template sono completamente modificabili e non richiedono alcuna esperienza di programmazione o progettazione.

A seconda del template scelto, l'esperienza di modifica potrebbe variare. Alcuni template sono creati con il website builder di Hostinger, mentre altri sono realizzati con Hostinger Horizons.

I template realizzati con il website builder di Hostinger utilizzano un editor drag and drop con strumenti di intelligenza artificiale integrati che ti aiutano a creare contenuti e a modificare rapidamente i layout.

I template Horizons seguono un approccio di vibe coding: invece di trascinare e rilasciare manualmente gli elementi, descrivi le modifiche che desideri e interagisci con l’AI, che applica gli aggiornamenti al posto tuo.

Entrambi gli editor sono adatti ai principianti, quindi puoi semplicemente scegliere il design del template che preferisci e personalizzarlo in base alle tue esigenze.