Scegli semplicemente il design del sito web che preferisci: puoi visualizzarne l'anteprima prima di iniziare a modificarlo.

Hostinger offre due tipi di template di siti web: Hostinger Website Builder e Horizons. Entrambi sono ottimizzati per dispositivi mobile, pronti per la SEO e facili da personalizzare e pubblicare. La differenza sta nel modo in cui vengono modificati.

I template del website builder utilizzano un editor drag and drop tradizionale, che consente di cambiare i font, regolare i colori e aggiornare manualmente immagini e testo. Sono disponibili anche strumenti AI, come AI Writer, per velocizzare il processo.

I template di Horizons seguono un approccio di vibe coding. Puoi aggiornare direttamente testo e immagini e regolare font o combinazioni di colori descrivendo le modifiche a un agente AI, che le applicherà per te.

Entrambi gli approcci sono adatti ai principianti e consentono di applicare rapidamente le modifiche: scegli semplicemente il template più adatto alle tue esigenze.

Una volta che sei soddisfatto dell'aspetto del tuo sito web, fai click su "Pubblica" e sarà online immediatamente.