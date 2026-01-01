Template di siti web per panetterie
Pensato per panetterie, pasticcerie e aziende di prodotti da forno.
FAQ sui template di siti web per panetterie
Che cos'è un template per siti web?
Un template per siti web, o tema per siti web, è un layout predefinito per un sito web che include una struttura già pronta, elementi di design e contenuti di esempio. Funge da punto di partenza che puoi personalizzare con il tuo testo, immagini, branding e funzionalità per creare rapidamente un sito web completo.
I template per siti web offerti dai fornitori di hosting in genere includono:
- Layout di pagina (homepage, chi siamo, contatti, ecc.)
- Elementi di design come font, colori e sezioni
- Struttura di navigazione
- Design responsive, in modo che il sito funzioni su dispositivi mobile e desktop.
Utilizzare un template significa non dover progettare o programmare un sito web da zero. Invece, selezioni un template adatto alle tue esigenze e lo modifichi per adattarlo al tuo brand o progetto.
Quali sono i diversi tipi di template per siti web?
I template per siti web di Hostinger sono progettati per una varietà di scopi e settori. A seconda della nicchia, i design spaziano da quelli puliti e minimalisti a quelli vivaci e audaci.
Alcune delle categorie di template più popolari includono e-commerce, portfolio, business, curriculum, blog, marketing e moda. È disponibile anche una selezione di template vuoti se hai già un'idea specifica che desideri realizzare.
Come faccio a scegliere un template per il mio sito web?
Inizia pensando a cosa vuoi ottenere con il tuo sito web. A seconda dei tuoi obiettivi, potresti aver bisogno di diversi tipi di siti web. Ad esempio, potresti usare:
- Un template per siti web aziendali per un'azienda
- Un template per portfolio per mostrare il tuo lavoro
- Un template per e-commerce per vendere prodotti online.
Una volta identificato il tipo di sito di cui hai bisogno, considera quanto segue:
- Funzionalità e caratteristiche richieste. Ad esempio, i siti di e-commerce necessitano di pagine prodotto e opzioni di pagamento, mentre influencer o creator potrebbero preferire layout in stile blog per condividere storie e foto.
- Layout e stile di design. Scegli un layout adatto ai tuoi contenuti, come un design minimalista per i portfolio o un layout più dinamico per le aziende.
- Coerenza con il brand. L'aspetto del template dovrebbe essere in linea con lo stile del tuo brand, in modo da poterlo personalizzare facilmente per adattarlo alla tua identità.
Quali sono le caratteristiche di un buon template per il web design?
Sebbene non esista una risposta definitiva, i template di web design di qualità dovrebbero essere completamente responsive per dispositivi mobile, realizzati con HTML5 e seguire i principi e le tendenze del design moderno.
Inoltre, un buon template di layout per un sito web dovrebbe essere multifunzionale. Ad esempio, un sito web a pagina singola dovrebbe essere facilmente trasformabile in un negozio online aggiungendo funzionalità di e-commerce e pagine extra.
Come si crea un sito web utilizzando un template?
Scegli semplicemente il design del sito web che preferisci: puoi visualizzarne l'anteprima prima di iniziare a modificarlo.
Hostinger offre due tipi di template di siti web: Hostinger Website Builder e Horizons. Entrambi sono ottimizzati per dispositivi mobile, pronti per la SEO e facili da personalizzare e pubblicare. La differenza sta nel modo in cui vengono modificati.
I template del website builder utilizzano un editor drag and drop tradizionale, che consente di cambiare i font, regolare i colori e aggiornare manualmente immagini e testo. Sono disponibili anche strumenti AI, come AI Writer, per velocizzare il processo.
I template di Horizons seguono un approccio di vibe coding. Puoi aggiornare direttamente testo e immagini e regolare font o combinazioni di colori descrivendo le modifiche a un agente AI, che le applicherà per te.
Entrambi gli approcci sono adatti ai principianti e consentono di applicare rapidamente le modifiche: scegli semplicemente il template più adatto alle tue esigenze.
Una volta che sei soddisfatto dell'aspetto del tuo sito web, fai click su "Pubblica" e sarà online immediatamente.
I template per siti web di Hostinger sono gratuiti?
Puoi iniziare a creare il tuo progetto utilizzando qualsiasi template di Hostinger gratuitamente, senza bisogno di carta di credito. Tuttavia, dovrai passare a un piano a pagamento quando sarai pronto a pubblicare il tuo progetto online.
A seconda del template scelto, i piani partono da 2,49 €/mese per i template creati con il website builder drag and drop, oppure da 6,99 €/mese per i template basati sull'editor vibe coding.
I piani Hostinger includono già l'hosting e un nome di dominio personalizzato, quindi non dovrai pagare extra o utilizzare servizi di terze parti.
Posso aggiungere altre pagine al tema che ho scelto?
Assolutamente sì! Pensa ai template di web design come a esempi creativi di come potrebbe apparire un sito web. Puoi personalizzarli liberamente e aggiungere nuove pagine o sezioni ogni volta che ne hai bisogno durante la modifica del tuo progetto.
Per utilizzare un template sono necessarie competenze di programmazione?
No. I template di design per siti web di Hostinger sono progettati per essere facilmente personalizzabili senza bisogno di programmazione. Puoi modificare layout, testo, immagini e altri elementi durante la creazione del tuo progetto, permettendoti di realizzare un sito web professionale anche senza competenze tecniche.
I template per siti web di Hostinger sono adatti alla SEO?
Sì, tutti i siti web basati su template di Hostinger sono ottimizzati per i motori di ricerca. Che tu stia creando una landing page, un portfolio o un negozio online, il tuo sito web beneficerà di tempi di caricamento rapidi, una struttura logica e funzionalità SEO on-page integrate.
I template di siti web sono compatibili con i dispositivi mobile?
Tutti i template per siti web di Hostinger sono completamente responsive per dispositivi mobile. Questo significa che, indipendentemente dal dispositivo utilizzato dal tuo pubblico, il tuo sito web avrà sempre un aspetto impeccabile.
Posso apportare modifiche al mio sito web dopo averlo pubblicato?
Certamente. Anche i migliori siti web traggono vantaggio da aggiornamenti regolari. Di tanto in tanto, potresti voler creare nuove pagine, aggiornare i contenuti esistenti o aggiungere nuove funzionalità man mano che il tuo sito web cresce. I tuoi dati di contatto potrebbero cambiare, oppure il tuo progetto potrebbe evolversi in un'attività di e-commerce completa. Quando necessario, ti basterà tornare al tuo progetto, apportare gli aggiornamenti e pubblicare le modifiche.
Posso modificare il codice del mio sito web?
A seconda dell'editor che utilizzi, il livello di accesso al codice del tuo sito web può variare.
Con il website builder di Hostinger, non puoi modificare direttamente il codice sorgente di un sito basato su template, ma puoi aggiungere snippet di codice personalizzato alle tue pagine. Questo ti consente di estendere il tuo sito web con funzionalità aggiuntive, come widget, infografiche, mappe interattive, moduli, animazioni e altro ancora.
Con Hostinger Horizons, hai pieno accesso al codice del tuo progetto, il che ti offre maggiore flessibilità e lo rende un'ottima opzione per gli utenti più esperti che desiderano una personalizzazione più approfondita.