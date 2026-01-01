只需选择您喜欢的网站设计 – 您可以在开始编辑之前预览它。

Hostinger 提供两种类型的网站模板 – Hostinger Website Builder 和 Horizons 模板。这两种模板都对移动友好，支持 SEO,并且易于自定义和启动。区别在于如何编辑它们。

Hostinger Website Builder 模板使用传统的拖放编辑器，允许您更改字体、调整颜色以及手动更新图像和文本。AI Writer 等 AI 工具也可用于帮助加快速度。

Horizons 模板遵循生动的编码方法。您可以直接更新文本和图像，并通过向 AI Agent 描述更改来调整字体或配色方案，后者将为您应用它们。

这两种方法都对初学者友好，并且易于快速应用更改 – 所以只需选择最适合您的模板即可。

一旦您对网站的外观感到满意，单击 Publish 即可立即启用。