教师和辅导员网站模板

是的。您可以通过更改文本、图片、颜色、布局和功能来定制网站模板，以匹配您的品牌和目标。您还可以随时添加或删除页面和版块。所有模板都完全可编辑，无需编码或设计经验。

根据您选择的模板，编辑体验可能会有所不同。有些模板是使用Hostinger 建站助手创建的，而另一些则是使用 Hostinger Horizons 构建的。

使用 Hostinger 建站助手构建的模板采用拖放式编辑器，内置 AI 工具可帮助您快速创建内容和调整布局。

Horizons 模板遵循氛围编程的方法。您无需手动拖放元素，只需向AI描述您的更改，AI 就会为您应用更新。

这两种编辑器都对初学者友好，因此您可以选择您喜欢的模板设计并进行自定义以满足您的需求。