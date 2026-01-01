网站模板，或称网站主题，是预先设计好的网站布局，包含现成的结构、设计元素和示例内容。它可作为起点，您可以根据自己的文本、图片、品牌和功能进行自定义，快速创建一个完整的网站。

Hostinger 网站模板通常包含：

页面布局（首页、关于我们、联系我们等）

设计元素，例如字体、颜色和版块

导航结构

响应式设计，确保网站在移动设备和桌面设备上都能正常运行。

使用模板意味着您无需从头开始设计或编写网站代码。您只需选择一个符合您需求的模板，并对其进行修改以匹配您的品牌或项目。