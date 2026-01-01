可以。您可以通过更改文本、图像、颜色、布局和功能来定制网站模板，以匹配您的品牌和目标。您还可以随时添加或删除页面和版块。所有模板都完全可编辑，不需要编码或设计经验。

根据您选择的模板，编辑体验可能会有所不同。有些模板是使用Hostinger 建站助手创建的，而另一些则是使用 Hostinger Horizons 构建的。

使用 Hostinger 建站助手构建的模板采用拖放式编辑器，内置 AI 工具可帮助您快速创建内容和调整布局。

Horizons 模板遵循“氛围编程”方法。您无需手动拖放元素，只需向AI描述您的更改，AI 就会为您应用更新。

这两种编辑器都对初学者友好，因此您可以选择您喜欢的模板设计方式，根据您的需求进行自定义。