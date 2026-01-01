خصم يصل إلى 68% على Cognee

قم بتثبيت Cognee بنقرة واحدة.

محرك ذاكرة ذكاء اصطناعي مُستضاف ذاتيًا يحوّل بياناتك إلى رسم بياني معرفي قابل للاستعلام للوكلاء.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
قم بتثبيت Cognee بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Cognee

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cognee؟

Cognee هو محرك ذاكرة ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يستبدل مسارات RAG الهشة بطبقة دلالية حقيقية. يستوعب المستندات والمحادثات والصور والصوت وسجلات قواعد البيانات، ويستخدم نموذج اللغة المختار لاستخراج الكيانات والعلاقات، ويخزنها كرسم بياني معرفي متصل إلى جانب تضمينات متجهة، بحيث يجيب الوكلاء على الأسئلة من حقائق مترابطة بدلاً من أجزاء نصية معزولة.

تتولى عملية استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة عملية الاستيعاب، وتُعيد عملية البحث نتائج مُدركة للرسوم البيانية يمكن لتطبيقاتك وأطر عمل الوكلاء استخدامها مباشرةً. يضمن تشغيل Cognee على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات الخاصة والتضمينات والرسوم البيانية الناتجة على بنية تحتية تتحكم بها، مع تخزين PostgreSQL للبيانات الوصفية العلائقية ووحدات التخزين الدائمة لتخزين المتجهات والرسوم البيانية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Cognee

ذاكرة الرسم البياني المعرفي

يستخرج Cognee الكيانات والعلاقات من بياناتك ويخزنها كرسم بياني قابل للاستعلام بدلاً من أجزاء نصية مسطحة.

تناول أي مصدر

حمّل المستندات والمحادثات والصور والملفات الصوتية وسجلات قواعد البيانات من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة، ودع Cognee يقوم بتنظيمها في الذاكرة.

البحث المُدرك للرسوم البيانية

استفسر باللغة الطبيعية واحصل على إجابات تستند إلى حقائق مترابطة، مما يقلل بشكل ملحوظ من الهلوسات في ردود الوكلاء.

أحضر LLM الخاص بك

يمكنك توجيه Cognee إلى OpenAI أو Anthropic أو Gemini أو Mistral أو Groq أو نقطة نهاية Ollama محلية عن طريق تغيير إعداد نموذج واحد.

واجهة برمجة تطبيقات REST للوكلاء

يتم عرض الذاكرة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، بحيث يمكن لتطبيقاتك وأطر عمل الوكلاء قراءتها وكتابتها عبر HTTPS.

خاص افتراضيًا

تبقى ملفاتك، والتضمينات، والرسوم البيانية في وحدات تخزين Docker على خادمك الافتراضي الخاص بدلاً من خدمة ذاكرة تابعة لجهة خارجية.

لماذا تشغّل Cognee على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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