قم بتثبيت Cognee بنقرة واحدة.
محرك ذاكرة ذكاء اصطناعي مُستضاف ذاتيًا يحوّل بياناتك إلى رسم بياني معرفي قابل للاستعلام للوكلاء.
اختر خطة VPS لـ Cognee
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cognee؟
Cognee هو محرك ذاكرة ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يستبدل مسارات RAG الهشة بطبقة دلالية حقيقية. يستوعب المستندات والمحادثات والصور والصوت وسجلات قواعد البيانات، ويستخدم نموذج اللغة المختار لاستخراج الكيانات والعلاقات، ويخزنها كرسم بياني معرفي متصل إلى جانب تضمينات متجهة، بحيث يجيب الوكلاء على الأسئلة من حقائق مترابطة بدلاً من أجزاء نصية معزولة.
تتولى عملية استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة عملية الاستيعاب، وتُعيد عملية البحث نتائج مُدركة للرسوم البيانية يمكن لتطبيقاتك وأطر عمل الوكلاء استخدامها مباشرةً. يضمن تشغيل Cognee على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات الخاصة والتضمينات والرسوم البيانية الناتجة على بنية تحتية تتحكم بها، مع تخزين PostgreSQL للبيانات الوصفية العلائقية ووحدات التخزين الدائمة لتخزين المتجهات والرسوم البيانية.
الميزات الأساسية في Cognee
ذاكرة الرسم البياني المعرفي
يستخرج Cognee الكيانات والعلاقات من بياناتك ويخزنها كرسم بياني قابل للاستعلام بدلاً من أجزاء نصية مسطحة.
تناول أي مصدر
حمّل المستندات والمحادثات والصور والملفات الصوتية وسجلات قواعد البيانات من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة، ودع Cognee يقوم بتنظيمها في الذاكرة.
البحث المُدرك للرسوم البيانية
استفسر باللغة الطبيعية واحصل على إجابات تستند إلى حقائق مترابطة، مما يقلل بشكل ملحوظ من الهلوسات في ردود الوكلاء.
أحضر LLM الخاص بك
يمكنك توجيه Cognee إلى OpenAI أو Anthropic أو Gemini أو Mistral أو Groq أو نقطة نهاية Ollama محلية عن طريق تغيير إعداد نموذج واحد.
واجهة برمجة تطبيقات REST للوكلاء
يتم عرض الذاكرة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، بحيث يمكن لتطبيقاتك وأطر عمل الوكلاء قراءتها وكتابتها عبر HTTPS.
خاص افتراضيًا
تبقى ملفاتك، والتضمينات، والرسوم البيانية في وحدات تخزين Docker على خادمك الافتراضي الخاص بدلاً من خدمة ذاكرة تابعة لجهة خارجية.
لماذا تشغّل Cognee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.