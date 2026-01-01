Cognee هو محرك ذاكرة ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يستبدل مسارات RAG الهشة بطبقة دلالية حقيقية. يستوعب المستندات والمحادثات والصور والصوت وسجلات قواعد البيانات، ويستخدم نموذج اللغة المختار لاستخراج الكيانات والعلاقات، ويخزنها كرسم بياني معرفي متصل إلى جانب تضمينات متجهة، بحيث يجيب الوكلاء على الأسئلة من حقائق مترابطة بدلاً من أجزاء نصية معزولة.

تتولى عملية استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة عملية الاستيعاب، وتُعيد عملية البحث نتائج مُدركة للرسوم البيانية يمكن لتطبيقاتك وأطر عمل الوكلاء استخدامها مباشرةً. يضمن تشغيل Cognee على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات الخاصة والتضمينات والرسوم البيانية الناتجة على بنية تحتية تتحكم بها، مع تخزين PostgreSQL للبيانات الوصفية العلائقية ووحدات التخزين الدائمة لتخزين المتجهات والرسوم البيانية.