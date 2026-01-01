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Newsletter-Vorlagen

Durchstöbern Sie Newsletter-Vorlagen und kopieren Sie dann die Eingabeaufforderung in Reach, um Ihren eigenen Newsletter zu erstellen.

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Von der Idee zum Newsletter in wenigen Minuten

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Kopieren Sie die Eingabeaufforderung

Verwenden Sie die Eingabeaufforderung hinter dieser Vorlage, um den Stil in Reach nachzubilden.

Erstellen Sie ein Reach-Konto

Melden Sie sich an, um loszulegen. Der kostenlose Plan beinhaltet 20 Willkommensguthaben zum Testen der Newsletter-Generierung.

Erstellen Sie Ihren Newsletter

Fügen Sie die Eingabeaufforderung in Reach ein, ergänzen Sie Ihre Markendetails und generieren Sie einen markengerechten Newsletter.

Anpassen und senden

Bearbeiten Sie Layout und Text und versenden Sie Ihren Newsletter, sobald Sie bereit sind.
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Newsletter-Vorlagen – Häufig gestellte Fragen

Was sind Newsletter-Vorlagen?

Newsletter-Vorlagen sind Beispiel-E-Mails, die mit Reach erstellt wurden. Nutzen Sie sie als Inspiration und verwenden Sie die vorgegebene Vorlage, um Ihren eigenen Newsletter zu generieren.

Kann ich Newsletter-Vorlagen direkt bearbeiten?

Nein, die hier gezeigten Vorlagen sind Beispiele. Sie können die Eingabeaufforderung kopieren und in Reach Ihre eigene bearbeitbare Version erstellen.

Wofür kann ich Newsletter-Vorlagen verwenden?

Sie können Newsletter-Vorlagen für gängige Anwendungsfälle im E-Mail-Marketing verwenden, z. B. für Werbeaktionen, Updates, Ankündigungen und regelmäßige Newsletter.

Benötige ich Designkenntnisse, um Reach zu nutzen?

Nein. Reach erstellt vorgefertigte Layouts, die Sie ohne Designkenntnisse anpassen können.

Kann ich diese Newsletter-Vorlagen auch für kommerzielle E-Mails verwenden?

Ja. Sie können die generierten Newsletter für geschäftliche, Marketing- und Werbe-E-Mails verwenden.

Kann man Reach kostenlos testen?

Ja. Sie können Reach kostenlos testen und die enthaltenen Willkommensguthaben nutzen, um die Newsletter-Generierung zu testen.

Darf ich meine Markenfarben und mein Logo verwenden?

Ja. Sie können Ihre Markendetails in Reach hinzufügen, um einheitliche, markenkonforme Newsletter zu erstellen.

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