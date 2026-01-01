Newsletter-Vorlagen
Durchstöbern Sie Newsletter-Vorlagen und kopieren Sie dann die Eingabeaufforderung in Reach, um Ihren eigenen Newsletter zu erstellen.
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Newsletter-Vorlagen – Häufig gestellte Fragen
Was sind Newsletter-Vorlagen?
Newsletter-Vorlagen sind Beispiel-E-Mails, die mit Reach erstellt wurden. Nutzen Sie sie als Inspiration und verwenden Sie die vorgegebene Vorlage, um Ihren eigenen Newsletter zu generieren.
Kann ich Newsletter-Vorlagen direkt bearbeiten?
Wofür kann ich Newsletter-Vorlagen verwenden?
Sie können Newsletter-Vorlagen für gängige Anwendungsfälle im E-Mail-Marketing verwenden, z. B. für Werbeaktionen, Updates, Ankündigungen und regelmäßige Newsletter.
Benötige ich Designkenntnisse, um Reach zu nutzen?
Kann ich diese Newsletter-Vorlagen auch für kommerzielle E-Mails verwenden?
Ja. Sie können die generierten Newsletter für geschäftliche, Marketing- und Werbe-E-Mails verwenden.
Kann man Reach kostenlos testen?
Ja. Sie können Reach kostenlos testen und die enthaltenen Willkommensguthaben nutzen, um die Newsletter-Generierung zu testen.
Darf ich meine Markenfarben und mein Logo verwenden?
Ja. Sie können Ihre Markendetails in Reach hinzufügen, um einheitliche, markenkonforme Newsletter zu erstellen.