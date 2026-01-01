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न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स

न्यूज़लेटर टेम्प्लेट ब्राउज़ करें, फिर प्रॉम्प्ट को कॉपी करके रीच में पेस्ट करें और अपना खुद का न्यूज़लेटर बनाएं।

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कुछ ही मिनटों में विचार से न्यूज़लेटर तैयार!

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न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।

प्रॉम्प्ट को कॉपी करें

उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।

रीच खाता बनाएँ

शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।

अपना न्यूज़लेटर बनाएं

प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।

अनुकूलित करें और भेजें

लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
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न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

न्यूजलेटर टेम्प्लेट क्या होते हैं?

न्यूज़लेटर टेम्प्लेट Reach का उपयोग करके बनाए गए उदाहरण ईमेल हैं। इनका उपयोग प्रेरणा के रूप में करें और अपने न्यूज़लेटर को बनाने के लिए प्रॉम्प्ट का पुनः उपयोग करें।

क्या मैं न्यूज़लेटर टेम्प्लेट को सीधे संपादित कर सकता हूँ?

नहीं, यहां दिखाए गए टेम्पलेट केवल उदाहरण हैं। आप प्रॉम्प्ट को कॉपी करके Reach में अपना खुद का संपादन योग्य संस्करण बना सकते हैं।

मैं न्यूज़लेटर टेम्प्लेट का उपयोग किसलिए कर सकता हूँ?

आप ईमेल मार्केटिंग के सामान्य उपयोगों के लिए न्यूज़लेटर टेम्प्लेट का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्रचार, अपडेट, घोषणाएँ और नियमित न्यूज़लेटर।

क्या Reach का उपयोग करने के लिए मुझे डिजाइन कौशल की आवश्यकता है?

नहीं। रीच रेडी-टू-यूज़ लेआउट बनाता है जिन्हें आप बिना किसी डिज़ाइन अनुभव के कस्टमाइज़ कर सकते हैं।

क्या मैं इन न्यूज़लेटर टेम्प्लेट का उपयोग व्यावसायिक ईमेल के लिए कर सकता हूँ?

जी हां। आप जेनरेट किए गए न्यूज़लेटर का उपयोग व्यावसायिक, मार्केटिंग और प्रचार संबंधी ईमेल के लिए कर सकते हैं।

क्या Reach को मुफ्त में आजमाया जा सकता है?

जी हां। आप Reach को मुफ्त में आजमा सकते हैं और न्यूज़लेटर जनरेशन का परीक्षण करने के लिए इसमें शामिल वेलकम क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं।

क्या मैं अपने ब्रांड के रंग और लोगो का उपयोग कर सकता हूँ?

जी हां। आप रीच में अपने ब्रांड की जानकारी जोड़कर एक समान और ब्रांड के अनुरूप न्यूज़लेटर तैयार कर सकते हैं।

ईमेल मार्केटिंग के साथ विकास करें

Reach के 1-वर्षीय निःशुल्क परीक्षण के साथ कुछ ही मिनटों में अपना न्यूज़लेटर लॉन्च करें और आज ही AI-संचालित ईमेल अभियान भेजना शुरू करें।
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