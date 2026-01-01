रियल एस्टेट न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स
प्रॉपर्टी लिस्टिंग, मार्केट अपडेट साझा करने और ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए रियल एस्टेट न्यूजलेटर टेम्प्लेट का उपयोग करें।
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कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करके अपने लिए विशेष रूप से तैयार किया गया न्यूज़लेटर बनाएं।
कुछ ही मिनटों में विचार से न्यूज़लेटर तैयार!
अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढें
न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।
प्रॉम्प्ट को कॉपी करें
उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।
रीच खाता बनाएँ
शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।
अपना न्यूज़लेटर बनाएं
प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।
अनुकूलित करें और भेजें
लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
रियल एस्टेट न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Reach रियल एस्टेट न्यूज़लेटर टेम्प्लेट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।
रियल एस्टेट न्यूजलेटर का उद्देश्य क्या है?
रियल एस्टेट न्यूज़लेटर एजेंटों को ग्राहकों और संभावित खरीदारों के साथ जुड़े रहने में मदद करते हैं, भले ही लोग सक्रिय रूप से खरीद-फरोख्त न कर रहे हों।
रियल एस्टेट न्यूज़लेटर में किस प्रकार की सामग्री अच्छा प्रदर्शन करती है?
स्थानीय बाजार के रुझान, नई लिस्टिंग और खरीदारों या विक्रेताओं के लिए व्यावहारिक सुझाव पाठकों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं।
रियल एस्टेट न्यूज़लेटर में लिखते समय मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा सेल्सपर्सन जैसा लगने से कैसे रोकूँ?
उपयोगी जानकारी के साथ लिस्टिंग और प्रमोशन को संतुलित करें ताकि पाठकों को आपके ईमेल खोलने से लाभ मिले।
ईमेल मार्केटिंग के साथ विकास करें
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