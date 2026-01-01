कंपनी न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स
आंतरिक अपडेट बनाने, समाचार साझा करने और अपनी टीम को परिवर्तनों के बारे में सूचित करने के लिए कंपनी के न्यूज़लेटर टेम्प्लेट देखें।
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कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करके अपने लिए विशेष रूप से तैयार किया गया न्यूज़लेटर बनाएं।
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अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढें
न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।
प्रॉम्प्ट को कॉपी करें
उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।
रीच खाता बनाएँ
शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।
अपना न्यूज़लेटर बनाएं
प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।
अनुकूलित करें और भेजें
लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
कंपनी न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रीच कंपनी के न्यूज़लेटर टेम्प्लेट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।
कंपनी के न्यूजलेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है?
कंपनी के न्यूज़लेटर छोटी टीमों और बढ़ते व्यवसायों को चैट संदेशों, दस्तावेज़ों और मीटिंगों में जानकारी फैलाने के बजाय एक ही स्थान पर आंतरिक अपडेट साझा करने में मदद करते हैं।
कंपनी का न्यूज़लेटर किसे प्राप्त होना चाहिए?
ये आमतौर पर कर्मचारियों और सहयोगियों को भेजे जाते हैं। छोटे व्यवसायों के लिए, इसमें दूरस्थ टीम के सदस्य या परियोजना भागीदार शामिल हो सकते हैं।
मैं कंपनी के न्यूज़लेटर का प्रारूप कैसे बनाऊं?
सरल संरचना सबसे अच्छी रहती है। प्रमुख अपडेट से शुरू करें, फिर निर्णयों या परिवर्तनों का उल्लेख करें और अंत में आगे क्या होने वाला है, यह बताएं।
छोटी टीमें कंपनी के न्यूज़लेटर को पढ़ने में आसान कैसे रख सकती हैं?
अनुभागों को संक्षिप्त रखें और केवल उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो लोगों को जानना आवश्यक है। इससे व्यस्त टीमों के लिए जानकारी को संक्षेप में पढ़ना और उससे अवगत रहना आसान हो जाता है।
ईमेल मार्केटिंग के साथ विकास करें
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