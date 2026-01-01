मासिक न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स
महत्वपूर्ण अपडेट्स का सारांश देने, प्रगति साझा करने और अपने पाठकों को नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए मासिक न्यूज़लेटर बनाएं।
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कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करके अपने लिए विशेष रूप से तैयार किया गया न्यूज़लेटर बनाएं।
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अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढें
न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।
प्रॉम्प्ट को कॉपी करें
उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।
रीच खाता बनाएँ
शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।
अपना न्यूज़लेटर बनाएं
प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।
अनुकूलित करें और भेजें
लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
मासिक न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Reach के मासिक न्यूज़लेटर टेम्प्लेट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।
मासिक न्यूज़लेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मासिक न्यूज़लेटर का उद्देश्य हर छोटे-मोटे बदलाव को कवर करने के बजाय, लंबी अवधि में हुई महत्वपूर्ण जानकारियों और प्रगति का सारांश प्रस्तुत करना है।
मैं मासिक न्यूज़लेटर में शामिल करने के लिए विषय कैसे चुनूँ?
पिछले महीने की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और परिणामों को चुनें और हर बात को सूचीबद्ध करने से बचें।
मासिक न्यूज़लेटर के लिए उपयुक्त लंबाई क्या होनी चाहिए?
मासिक न्यूज़लेटर साप्ताहिक न्यूज़लेटर से थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन उनमें पूर्ण रिपोर्टों के बजाय मुख्य बिंदुओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
मासिक न्यूज़लेटर से सबसे अधिक लाभ किसे होता है?
ये छोटे व्यवसायों, रचनाकारों और समुदायों के लिए उपयुक्त हैं जो अत्यधिक ईमेल भेजे बिना नियमित संचार चाहते हैं।
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