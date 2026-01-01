सामुदायिक समाचार पत्र टेम्पलेट्स
अपडेट साझा करने, गतिविधियों को उजागर करने और सदस्यों को सक्रिय रखने के लिए सामुदायिक न्यूज़लेटर बनाएं।
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न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।
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उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।
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शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।
अपना न्यूज़लेटर बनाएं
प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।
अनुकूलित करें और भेजें
लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
सामुदायिक समाचार पत्र टेम्पलेट्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रीच कम्युनिटी न्यूजलेटर टेम्प्लेट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।
कम्युनिटी न्यूजलेटर का उद्देश्य क्या है?
सामुदायिक न्यूज़लेटर सदस्यों को गतिविधियों के बारे में सूचित रखते हैं और उन्हें गतिविधियों या कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
कम्युनिटी न्यूज़लेटर में किस प्रकार के अपडेट प्रभावी होते हैं?
कार्यक्रमों की घोषणाएं, हाल की मुख्य बातें और महत्वपूर्ण सूचनाएं सदस्यों को नवीनतम जानकारी से अवगत रखने में मदद करती हैं।
मैं कम्युनिटी न्यूज़लेटर को और अधिक प्रासंगिक कैसे बना सकता हूँ?
अपने सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए अपडेट भेजें और ऐसे सामान्य संदेश भेजने से बचें जिनका समुदाय से कोई संबंध न हो।
ईमेल मार्केटिंग के साथ विकास करें
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