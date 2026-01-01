ईकॉमर्स न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स
अपने उत्पादों का प्रचार करने, बिक्री को उजागर करने और ग्राहकों को वापस अपने स्टोर पर लाने के लिए ईकॉमर्स न्यूज़लेटर टेम्प्लेट का उपयोग करें।
कुछ ही मिनटों में विचार से न्यूज़लेटर तैयार!
अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढें
न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।
प्रॉम्प्ट को कॉपी करें
उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।
रीच खाता बनाएँ
शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।
अपना न्यूज़लेटर बनाएं
प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।
अनुकूलित करें और भेजें
लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
ईकॉमर्स न्यूज़लेटर टेम्प्लेट अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Reach ईकॉमर्स न्यूज़लेटर टेम्प्लेट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।
ग्राहक प्रतिधारण में ई-कॉमर्स न्यूजलेटर की क्या भूमिका होती है?
ई-कॉमर्स न्यूज़लेटर्स ग्राहकों को उत्पादों, ऑफर्स और नए आगमन के बारे में याद दिलाकर उन्हें आपके स्टोर पर वापस लाने में मदद करते हैं।
मैं न्यूज़लेटर में किन उत्पादों को शामिल करूं, यह कैसे चुनूं?
नए, लोकप्रिय या प्रमोशन से जुड़े उत्पादों को हाइलाइट करें ताकि पाठकों को क्लिक करने का स्पष्ट कारण मिल सके।
ई-कॉमर्स न्यूज़लेटर को प्रभावी बनाना आसान क्यों होता है?
स्पष्ट उत्पाद चित्र, संक्षिप्त विवरण और उत्पाद पृष्ठों के सीधे लिंक पाठकों को ईमेल से खरीदारी तक तेजी से पहुंचने में मदद करते हैं।
ईमेल मार्केटिंग के साथ विकास करें
Reach के 1-वर्षीय निःशुल्क परीक्षण के साथ कुछ ही मिनटों में अपना न्यूज़लेटर लॉन्च करें और आज ही AI-संचालित ईमेल अभियान भेजना शुरू करें।