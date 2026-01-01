साप्ताहिक न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स
नियमित अपडेट भेजने, महत्वपूर्ण समाचार साझा करने और अपने पाठकों से जुड़े रहने के लिए साप्ताहिक न्यूज़लेटर टेम्प्लेट का उपयोग करें।
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कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करके अपने लिए विशेष रूप से तैयार किया गया न्यूज़लेटर बनाएं।
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अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढें
न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।
प्रॉम्प्ट को कॉपी करें
उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।
रीच खाता बनाएँ
शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।
अपना न्यूज़लेटर बनाएं
प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।
अनुकूलित करें और भेजें
लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
साप्ताहिक न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Reach साप्ताहिक न्यूज़लेटर टेम्प्लेट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।
साप्ताहिक न्यूज़लेटर का सबसे अच्छा उपयोग किस लिए किया जाता है?
साप्ताहिक न्यूज़लेटर अल्पकालिक अपडेट, प्रगति और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए उपयोगी होते हैं, जिससे पाठकों को सप्ताह दर सप्ताह होने वाली घटनाओं की जानकारी मिलती रहती है।
मुझे साप्ताहिक न्यूज़लेटर में क्या शामिल करना है, यह कैसे चुनना चाहिए?
हाल ही में हुए बदलावों, आगे आने वाली घटनाओं और पाठकों को अगले कुछ दिनों में किन बातों पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करें।
साप्ताहिक न्यूज़लेटर कितने समय का होना चाहिए?
साप्ताहिक न्यूज़लेटर संक्षिप्त और केंद्रित होने पर सबसे प्रभावी होते हैं। बहुत अधिक सामग्री होने पर उन्हें नज़रअंदाज़ करना आसान हो जाता है।
समय के साथ पाठकों को साप्ताहिक अपडेट का अनुसरण करने में क्या मदद करता है?
प्रत्येक सप्ताह एक ही लेआउट का उपयोग करने से पाठकों को उन अनुभागों को शीघ्रता से ढूंढने में मदद मिलती है जिनमें उनकी रुचि होती है।
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