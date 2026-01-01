ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर टेम्पलेट्स
ऑफ़र को बढ़ावा देने, अपडेट की घोषणा करने और अपने ग्राहकों को जोड़े रखने के लिए ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर बनाएं।
पहुँचने का प्रयास करें
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति का उपयोग करके अपने लिए विशेष रूप से तैयार किया गया न्यूज़लेटर बनाएं।
कुछ ही मिनटों में विचार से न्यूज़लेटर तैयार!
अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढें
न्यूज़लेटर के टेम्पलेट्स देखें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक टेम्पलेट चुनें।
प्रॉम्प्ट को कॉपी करें
उस टेम्पलेट के पीछे दिए गए प्रॉम्प्ट का उपयोग करके रीच में उस स्टाइल को दोबारा बनाएं।
रीच खाता बनाएँ
शुरुआत करने के लिए साइन अप करें। मुफ़्त प्लान में न्यूज़लेटर जनरेशन को टेस्ट करने के लिए 20 वेलकम क्रेडिट शामिल हैं।
अपना न्यूज़लेटर बनाएं
प्रॉम्प्ट को रीच में पेस्ट करें, अपने ब्रांड की जानकारी जोड़ें और एक ब्रांड-अनुकूल न्यूज़लेटर जेनरेट करें।
अनुकूलित करें और भेजें
लेआउट और कंटेंट को संपादित करें, फिर जब आप तैयार हों तो अपना न्यूज़लेटर भेजें।
ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर टेम्प्लेट अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Reach ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर टेम्प्लेट के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं।
ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर और नियमित अपडेट ईमेल में क्या अंतर है?
ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर अभियानों को समर्थन देने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जबकि नियमित अपडेट ईमेल मुख्य रूप से जानकारी साझा करने पर केंद्रित होते हैं।
मैं ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर के लिए लक्ष्य कैसे चुनूं?
प्रत्येक न्यूजलेटर का एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, जैसे कि किसी ऑफर का प्रचार करना, किसी अपडेट की घोषणा करना या किसी पेज पर ट्रैफिक बढ़ाना।
ईमेल मार्केटिंग न्यूज़लेटर को प्रभावी क्या बनाता है?
स्पष्ट संदेश, लक्षित आह्वान और पाठक की रुचियों के अनुरूप सामग्री, सहभागिता बढ़ाने में सहायक होते हैं।
मैं अपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइबर्स द्वारा अनदेखा किए जाने से कैसे रोक सकता हूँ?
न्यूज़लेटर तभी भेजें जब आपके पास साझा करने के लिए कुछ उपयोगी जानकारी हो और सामग्री को अपने दर्शकों के लिए प्रासंगिक रखें।
ईमेल मार्केटिंग के साथ विकास करें
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