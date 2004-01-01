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ニュースレターテンプレート

ニュースレターのテンプレートを閲覧し、プロンプトをコピーしてReachに貼り付けて独自のニュースレターを作成してください。

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ニュースレターのテンプレートを閲覧し、あなたの目的に合ったものを選んでください。

プロンプトをコピーする

そのテンプレートの背後にあるプロンプトを使用して、Reachでそのスタイルを再現してください。

Reachアカウントを作成する

登録して始めましょう。無料プランには、ニュースレター作成テスト用のウェルカムクレジット20回分が含まれています。

ニュースレターを作成する

プロンプトをReachに貼り付け、ブランドの詳細を追加して、ブランドイメージに合ったニュースレターを作成してください。

カスタマイズして送信

レイアウトと文章を編集したら、準備ができたらニュースレターを送信してください。
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ニュースレターテンプレートに関するよくある質問

ニュースレターのテンプレートとは何ですか？

ニュースレターテンプレートは、Reachで作成されたメールの例です。これらを参考に、プロンプトを再利用して独自のニュースレターを作成してください。

ニュースレターのテンプレートを直接編集できますか？

いいえ、ここに表示されているテンプレートはあくまで例です。プロンプトをコピーして、Reachで独自の編集可能なバージョンを作成できます。

ニュースレターのテンプレートはどのような用途に使えますか？

ニュースレターテンプレートは、プロモーション、最新情報、お知らせ、定期ニュースレターなど、一般的なメールマーケティングの用途にご利用いただけます。

Reachを使うにはデザインスキルが必要ですか？

いいえ。Reachは、デザイン経験がなくてもカスタマイズできる、すぐに使えるレイアウトを作成します。

これらのニュースレターテンプレートを商用メールに使用しても良いですか？

はい。生成されたニュースレターは、ビジネス、マーケティング、プロモーションメールにご利用いただけます。

Reachは無料で試用できますか？

はい。Reachは無料でお試しいただけます。付属のウェルカムクレジットを使ってニュースレター生成機能をテストできます。

自分のブランドカラーとロゴを使用してもよろしいですか？

はい。Reachにブランド情報を追加することで、一貫性のあるブランドイメージに合ったニュースレターを作成できます。

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Reachの1年間無料トライアルを利用すれば、わずか数分でニュースレターを立ち上げ、AIを活用したメールキャンペーンを今すぐ開始できます。
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