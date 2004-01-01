ニュースレターテンプレート
ニュースレターのテンプレートを閲覧し、プロンプトをコピーしてReachに貼り付けて独自のニュースレターを作成してください。
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気に入ったテンプレートを見つけてください
ニュースレターのテンプレートを閲覧し、あなたの目的に合ったものを選んでください。
プロンプトをコピーする
そのテンプレートの背後にあるプロンプトを使用して、Reachでそのスタイルを再現してください。
Reachアカウントを作成する
登録して始めましょう。無料プランには、ニュースレター作成テスト用のウェルカムクレジット20回分が含まれています。
ニュースレターを作成する
プロンプトをReachに貼り付け、ブランドの詳細を追加して、ブランドイメージに合ったニュースレターを作成してください。
カスタマイズして送信
レイアウトと文章を編集したら、準備ができたらニュースレターを送信してください。
ニュースレターテンプレートに関するよくある質問
ニュースレターのテンプレートとは何ですか？
ニュースレターテンプレートは、Reachで作成されたメールの例です。これらを参考に、プロンプトを再利用して独自のニュースレターを作成してください。
ニュースレターのテンプレートを直接編集できますか？
いいえ、ここに表示されているテンプレートはあくまで例です。プロンプトをコピーして、Reachで独自の編集可能なバージョンを作成できます。
ニュースレターのテンプレートはどのような用途に使えますか？
ニュースレターテンプレートは、プロモーション、最新情報、お知らせ、定期ニュースレターなど、一般的なメールマーケティングの用途にご利用いただけます。
Reachを使うにはデザインスキルが必要ですか？
いいえ。Reachは、デザイン経験がなくてもカスタマイズできる、すぐに使えるレイアウトを作成します。
これらのニュースレターテンプレートを商用メールに使用しても良いですか？
はい。生成されたニュースレターは、ビジネス、マーケティング、プロモーションメールにご利用いただけます。
Reachは無料で試用できますか？
はい。Reachは無料でお試しいただけます。付属のウェルカムクレジットを使ってニュースレター生成機能をテストできます。
自分のブランドカラーとロゴを使用してもよろしいですか？
はい。Reachにブランド情報を追加することで、一貫性のあるブランドイメージに合ったニュースレターを作成できます。
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