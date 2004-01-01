社内ニュースレターテンプレート
社内ニュースレターのテンプレートを活用して、社内向けの最新情報を作成したり、ニュースを共有したり、チームに変更点を伝えたりしましょう。
アイデアからニュースレターまで、わずか数分で完成！
気に入ったテンプレートを見つけてください
ニュースレターのテンプレートを閲覧し、あなたの目的に合ったものを選んでください。
プロンプトをコピーする
そのテンプレートの背後にあるプロンプトを使用して、Reachでそのスタイルを再現してください。
Reachアカウントを作成する
登録して始めましょう。無料プランには、ニュースレター作成テスト用のウェルカムクレジット20回分が含まれています。
ニュースレターを作成する
プロンプトをReachに貼り付け、ブランドの詳細を追加して、ブランドイメージに合ったニュースレターを作成してください。
カスタマイズして送信
レイアウトと文章を編集したら、準備ができたらニュースレターを送信してください。
社内ニュースレターテンプレートに関するよくある質問
Reachの企業ニュースレターテンプレートに関するよくある質問への回答をご覧ください。
社内報は何のために使われるのですか？
社内ニュースレターは、小規模チームや成長中の企業が、チャットメッセージ、ドキュメント、会議などに情報を分散させるのではなく、社内の最新情報を1か所で共有するのに役立ちます。
会社のニュースレターは誰に送るべきでしょうか？
これらは通常、従業員や協力者に送られます。小規模企業の場合、これにはリモートチームメンバーやプロジェクトパートナーも含まれます。
社内報はどのように構成すればよいですか？
シンプルな構成が最適です。まず重要な更新情報から始め、次に決定事項や変更点について述べ、最後に今後の予定について述べましょう。
小規模チームが社内報を読みやすくするにはどうすれば良いでしょうか？
各セクションは短くまとめ、必要な情報のみに焦点を当ててください。そうすることで、多忙なチームでも簡単に情報を把握し、必要な情報を入手しやすくなります。
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