コミュニティニュースレターテンプレート
最新情報を共有したり、活動を紹介したり、メンバーの参加意欲を高めたりするために、コミュニティニュースレターを作成しましょう。
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AIの力を活用して、あなた専用のニュースレターを作成しましょう。
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気に入ったテンプレートを見つけてください
ニュースレターのテンプレートを閲覧し、あなたの目的に合ったものを選んでください。
プロンプトをコピーする
そのテンプレートの背後にあるプロンプトを使用して、Reachでそのスタイルを再現してください。
Reachアカウントを作成する
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ニュースレターを作成する
プロンプトをReachに貼り付け、ブランドの詳細を追加して、ブランドイメージに合ったニュースレターを作成してください。
カスタマイズして送信
レイアウトと文章を編集したら、準備ができたらニュースレターを送信してください。
コミュニティニュースレターテンプレートに関するよくある質問
Reachコミュニティニュースレターテンプレートに関するよくある質問への回答をご覧ください。
地域ニュースレターの目的は何ですか？
コミュニティニュースレターは、メンバーに最新情報を提供し、活動やイベントへの参加を促します。
コミュニティニュースレターでは、どのような種類の更新情報が効果的ですか？
イベントのお知らせ、最近の注目記事、重要なお知らせは、会員の皆様に最新情報をお届けするのに役立ちます。
地域ニュースレターをもっと身近なものにするにはどうすればいいでしょうか？
メンバーにとって重要な情報に合わせてアップデート内容を調整し、コミュニティに関係のない一般的なメッセージを送ることは避けましょう。
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