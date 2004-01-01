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コミュニティニュースレターテンプレート

最新情報を共有したり、活動を紹介したり、メンバーの参加意欲を高めたりするために、コミュニティニュースレターを作成しましょう。

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ニュースレターのテンプレートを閲覧し、あなたの目的に合ったものを選んでください。

プロンプトをコピーする

そのテンプレートの背後にあるプロンプトを使用して、Reachでそのスタイルを再現してください。

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ニュースレターを作成する

プロンプトをReachに貼り付け、ブランドの詳細を追加して、ブランドイメージに合ったニュースレターを作成してください。

カスタマイズして送信

レイアウトと文章を編集したら、準備ができたらニュースレターを送信してください。
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コミュニティニュースレターテンプレートに関するよくある質問

Reachコミュニティニュースレターテンプレートに関するよくある質問への回答をご覧ください。

地域ニュースレターの目的は何ですか？

コミュニティニュースレターは、メンバーに最新情報を提供し、活動やイベントへの参加を促します。

コミュニティニュースレターでは、どのような種類の更新情報が効果的ですか？

イベントのお知らせ、最近の注目記事、重要なお知らせは、会員の皆様に最新情報をお届けするのに役立ちます。

地域ニュースレターをもっと身近なものにするにはどうすればいいでしょうか？

メンバーにとって重要な情報に合わせてアップデート内容を調整し、コミュニティに関係のない一般的なメッセージを送ることは避けましょう。

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