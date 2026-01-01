Plantillas de boletines informativos
Explora las plantillas de boletines informativos y luego copia y pega la indicación en Reach para crear la tuya propia.
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Plantillas de boletines informativos - Preguntas frecuentes
¿Qué son las plantillas para boletines informativos?
Las plantillas de boletín informativo son ejemplos de correos electrónicos creados con Reach. Úselas como inspiración y reutilice la solicitud para generar su propio boletín.
¿Puedo editar directamente las plantillas de los boletines informativos?
No, las plantillas que se muestran aquí son ejemplos. Puedes copiar la solicitud y crear tu propia versión editable en Reach.
¿Para qué puedo usar las plantillas de boletines informativos?
Puedes usar plantillas de boletines informativos para casos de uso comunes de marketing por correo electrónico, como promociones, actualizaciones, anuncios y boletines informativos periódicos.
¿Necesito conocimientos de diseño para usar Reach?
No. Reach crea diseños listos para usar que puedes personalizar sin necesidad de tener experiencia en diseño.
¿Puedo usar estas plantillas de boletín informativo para correos electrónicos comerciales?
Sí. Puedes usar los boletines generados para correos electrónicos comerciales, de marketing y promocionales.
¿Se puede probar Reach gratis?
Sí. Puedes probar Reach gratis y usar los créditos de bienvenida incluidos para probar la generación de boletines informativos.
¿Puedo usar los colores y el logotipo de mi marca?
Sí. Puedes añadir los detalles de tu marca en Reach para generar boletines informativos coherentes y acordes con tu marca.