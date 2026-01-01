Correo Agencial

Correo electrónico diseñado para agentes de IA. Deja de gestionar bandejas de entrada — deja que los agentes se encarguen.

Enviar, recibir y reaccionar automáticamente.
Empezar

Garantía de devolución de dinero de 30 días

Correo electrónico diseñado para agentes de IA. Deja de gestionar bandejas de entrada — deja que los agentes se encarguen.

Los agentes de IA funcionan al instante. El email tradicional no.

Correo Agente
Correo electrónico tradicional

Disparadores

Callbacks de webhook al instante
Sondeo o IDLE frágil

Control de interacción

Listas de permitidos/bloqueados integradas
Crea tus propios filtros

Automatización

REST API limpia
SMTP e IMAP de bajo nivel

Seguridad de la bandeja de entrada

Bandeja de entrada aislada por agente
Bandeja de entrada compartida, riesgo real

Integraciones

Herramientas agénticas con un solo clic
Configuración manual por herramienta

Conectividad de la pila

Servidor MCP
Pronto
Sin soporte MCP

Control de acceso

Reglas a nivel de dominio y correo electrónico
No hay reglas nativas a nivel de agente

Convierte el correo electrónico en una acción automatizada

Contacto automatizado

Envía mensajes personalizados, califica las respuestas y pasa leads calificados a tu CRM automáticamente.

Manejo de soporte

Analiza los correos de soporte entrantes y envíalos a la persona adecuada al instante.

Reservación y programación

Gestionar solicitudes de reunión, confirmar reservas y enviar recordatorios automáticamente por correo electrónico.

Automatización de la bandeja de entrada

Clasificar, responder, delegar y archivar correos electrónicos automáticamente.

Verificación de cuenta

Captura códigos de verificación y correos electrónicos de confirmación para agilizar los flujos de trabajo de los agentes.

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Preguntas frecuentes de Agentic Mail

Respondemos las preguntas más frecuentes sobre el correo electrónico de Hostinger para agentes de IA.

¿Qué es el email agéntico y en qué se diferencia del email regular?

El correo electrónico agéntico es una infraestructura de correo electrónico diseñada específicamente para agentes de IA y flujos de trabajo de automatización. Los servicios de correo electrónico tradicionales están diseñados para humanos: bandejas de entrada pasivas donde los mensajes esperan ser leídos. Agentic Mail trata el correo electrónico como una capa activa y programable: basada en webhooks, impulsada por API y construida para manejar el envío y la recepción programáticos sin restricciones de plataforma, límites de velocidad o el riesgo de ser marcado por actividad impulsada por IA.

¿Para quién es Hostinger Agentic Mail?

El email agéntico de Hostinger está diseñado para desarrolladores y creadores de automatización que necesitan una capa de correo electrónico confiable para sus agentes de IA y flujos de trabajo. Si estás desarrollando con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier o herramientas similares, y te has topado con la barrera de los proveedores de correo electrónico tradicionales que bloquean tu automatización, esto es para ti.

También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, soporte al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el correo agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde la cual trabajar.

¿Cómo funcionan los webhooks con el email del agente?

Cada vez que llega un correo electrónico, Agentic Mail dispara un webhook al instante. Sin sondeos, sin demora. Tu agente o herramienta de automatización recibe el disparador y puede actuar sobre él de inmediato, ya sea analizando el mensaje, activando un flujo de trabajo en n8n o pasándolo a un agente de LangChain.

¿Qué herramientas de automatización y frameworks de agentes soporta Agentic Mail?

El correo de agente de Hostinger funciona con OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier y otras plataformas de automatización. Hay habilidades preconstruidas disponibles para las pilas más comunes para que puedas conectarte en minutos. El acceso completo a la API y un servidor MCP también estarán disponibles pronto para integraciones más profundas y personalizadas.

¿Puedo controlar con qué remitentes interactúan mis agentes?

Sí. Las listas de permitidos y bloqueados le permiten definir exactamente qué dominios o direcciones de correo electrónico pueden llegar a la bandeja de entrada de su agente, tanto a nivel de dominio como de correo electrónico individual. Esto mantiene sus flujos de trabajo enfocados y protegidos de ruido no deseado o abuso.

¿Es Agentic Mail un producto separado que necesito comprar?

No, Agentic Mail está integrado en Correo Empresarial de Hostinger. Tienes acceso a todas las funciones de Agentic como parte del Email Business Premium, sin necesidad de una suscripción separada.

¿Hay una API completa disponible para el control programático de correo electrónico?

El acceso completo a la API es una característica próxima. Una vez que esté disponible, te dará control programático completo sobre el envío, la recepción y la gestión de la bandeja de entrada de tu agente, sin necesidad de interfaz de usuario. Mientras tanto, los webhooks y las habilidades predefinidas cubren los casos de uso de automatización más comunes en este momento.

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