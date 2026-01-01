Los agentes de IA funcionan al instante. El email tradicional no.
Convierte el correo electrónico en una acción automatizada
Contacto automatizado
Envía mensajes personalizados, califica las respuestas y pasa leads calificados a tu CRM automáticamente.
Manejo de soporte
Analiza los correos de soporte entrantes y envíalos a la persona adecuada al instante.
Reservación y programación
Gestionar solicitudes de reunión, confirmar reservas y enviar recordatorios automáticamente por correo electrónico.
Automatización de la bandeja de entrada
Clasificar, responder, delegar y archivar correos electrónicos automáticamente.
Verificación de cuenta
Captura códigos de verificación y correos electrónicos de confirmación para agilizar los flujos de trabajo de los agentes.
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Cuando uso un proveedor de correo electrónico, quiero que toda la experiencia sea totalmente fluida, sin interrupciones, fácil de renovar, etc. Y tengo esta experiencia con Hostinger.
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Preguntas frecuentes de Agentic Mail
¿Qué es el email agéntico y en qué se diferencia del email regular?
¿Para quién es Hostinger Agentic Mail?
También es para los propios agentes. Ya sea que tu agente necesite una dirección dedicada para prospección en frío, soporte al cliente, flujos de reserva o procesamiento de documentos, el correo agéntico le proporciona una bandeja de entrada real y programable desde la cual trabajar.