Implementa Hermes Agent con un clic.
Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje, con un panel de gestión basado en navegador, mensajería multiplataforma y más de 200 modelos de LLM compatibles.
Todo lo que puedes crear con Hermes Agent
Hermes Agent es un agente de IA con capacidad de mejora continua, desarrollado por Nous Research, que crea habilidades a partir de la experiencia y las perfecciona durante su uso. A diferencia de los asistentes de IA estáticos, desarrolla una memoria persistente que se vuelve más valiosa con el tiempo. Se conecta simultáneamente a Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal y el correo en modo puerta de enlace, con soporte para OpenRouter, OpenAI, Anthropic y endpoints de LLM personalizados.
Al alojar Hermes Agent en tu VPS, todas las claves API, el historial de conversaciones y el contexto empresarial se almacenan en tu propia infraestructura, con recursos dedicados para la navegación web, la ejecución de código y flujos de trabajo multiagente que funcionan sin limitaciones externas.
Funciones clave de Hermes Agent
Panel de gestión basado en navegador
Gestiona la configuración, las claves API, las sesiones y las habilidades desde un panel web completo junto con la terminal en el navegador.
Ciclo de aprendizaje con mejora continua
El agente crea y perfecciona habilidades a partir de cada interacción, con acceso al Centro de habilidades para compartir capacidades reutilizables entre implementaciones.
Mensajería multiplataforma
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Más de 200 modelos de LLM
Enruta las solicitudes a través de OpenRouter o conéctate directamente a Anthropic, OpenAI y endpoints personalizados para obtener la máxima flexibilidad.
Programador de tareas integrado
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
¿Por qué ejecutar Hermes Agent en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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