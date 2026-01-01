Hermes Agent es un agente de IA con capacidad de mejora continua, desarrollado por Nous Research, que crea habilidades a partir de la experiencia y las perfecciona durante su uso. A diferencia de los asistentes de IA estáticos, desarrolla una memoria persistente que se vuelve más valiosa con el tiempo. Se conecta simultáneamente a Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal y el correo en modo puerta de enlace, con soporte para OpenRouter, OpenAI, Anthropic y endpoints de LLM personalizados.

Al alojar Hermes Agent en tu VPS, todas las claves API, el historial de conversaciones y el contexto empresarial se almacenan en tu propia infraestructura, con recursos dedicados para la navegación web, la ejecución de código y flujos de trabajo multiagente que funcionan sin limitaciones externas.