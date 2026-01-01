9router es un proxy de API de IA autoalojado que se interpone entre tus herramientas de codificación de IA y cualquier proveedor de LLM. Expone un endpoint compatible con OpenAI para que herramientas como Claude Code, Cursor, Cline y Copilot se conecten sin reconfiguración. El RTK Token Saver comprime las grandes salidas de las herramientas —diferencias de git, resultados de grep, árboles de directorios— antes de que lleguen al modelo, reduciendo los tokens de entrada entre un 20 y un 40% por solicitud. El enrutamiento de respaldo automático se distribuye en cascada a través de proveedores de suscripción, presupuesto y nivel gratuito en orden de prioridad cuando se alcanzan las cuotas.

Alojar 9router en tu propio VPS mantiene todas las credenciales del proveedor y las reglas de enrutamiento bajo tu control. Gestionas las cuentas a través de un panel web, estableces presupuestos de tokens por modelo y distribuyes las solicitudes entre varias cuentas con programación round-robin, lo que reduce los costos sin modificar las configuraciones de tus herramientas de IA.