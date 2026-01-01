Hostinger Ecommerce
Vende en todas partes. Gestiona todo en un solo lugar.
Conecta tus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un solo panel de control simple
Garantía de devolución de dinero de 30 días
Historias de negocios como el tuyo
Empieza a vender en menos de 3 min
Ponle nombre a tu negocio
Transforma imágenes de productos en anuncios
Conecta, vendas como vendas
Ampliar a nuevas formas de vender
Una plataforma para cada tipo de producto
Vende donde los clientes compran
Crea tu tienda en línea con Horizons o Website Builder, o comparte un enlace rápido y empieza a vender de inmediato.
Adminístralo desde un solo panel de control
Gestiona todo desde un solo panel. Administra múltiples negocios de comercio electrónico y agrega más formas de vender a medida que creces.
Paga 0% de comisiones por transacción
Acepta más de 100 métodos de pago y quédate con lo que ganes. Hostinger no se lleva una comisión de tus ventas.
Entrega inmediata
Enviar productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.
Vende donde tus clientes compran
Vender a través de enlaces rápidos
Vende en tu sitio web
Vender en redes sociales
Canales de venta personalizados
No importa dónde empieces, hay un plan para ello
30 días de garantía de reembolso
Cancela cuando quieras
Ayuda las 24 horas
Beneficios de Starter:
Todo lo del plan Starter, y además:
Todo lo del plan Growth, y además:
Beneficios de Starter:
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Trabaja más rápido con herramientas de ecommerce con IA
Obtén ayuda y toma acción en segundos
Kodee es tu asistente de IA 24/7. Pídele que actualice precios, lance una venta flash, arregle el SEO y ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.
Un panel para hacer crecer tu negocio
Haz que te encuentren en línea
Conoce lo que se vende
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Haralabos Lukatos
Esta empresa tiene excelentes funciones amigables para el usuario en el modo de edición del sitio web. Además, al agregar una tienda en línea, los pasos son sencillos y sin estrés.
Mitul
Los servidores son increíblemente rápidos - mi sitio de comercio electrónico carga en 1.8 segundos de manera consistente. Su hPanel es intuitivo y hace que la gestión de sitios sea sencilla, incluso para principiantes.
Vende en todas partes, con todo conectado.
Preguntas frecuentes: Hostinger Ecommerce
¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?
Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión empresarial todo en uno centrada en el comercio electrónico que te permite controlar todo tu negocio en línea desde un solo panel de control.
A diferencia de las plataformas tradicionales que comienzan con un sitio web, Hostinger Ecommerce comienza con tu negocio – primero configuras tus productos, pagos y operaciones, luego eliges dónde y cómo vender – tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está vinculado a una sola tienda en línea, para que tu negocio pueda crecer dondequiera que estén tus clientes.
¿Para quién es la solución de comercio electrónico de Hostinger?
Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en cada etapa, desde tu primera venta hasta la gestión de un negocio multicanal.
- Vendedores primerizos. ¿Quieres vender online sin complicaciones técnicas ni costosos complementos? Estarás listo y funcionando en minutos, sin necesidad de experiencia previa.
- Vendedores sociales. Si actualmente vendes a través de mensajes directos de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te ofrece una configuración de tienda adecuada: sencilla, rápida y sin complicaciones.
- Vendedores multicanal. ¿Ya vendes en varios lugares y estás cansado de manejar herramientas separadas? Hostinger Ecommerce reúne tus productos, inventario y pedidos en un solo panel.
No se requieren conocimientos técnicos. Nombra tu negocio, añade tu primer producto, configura los pagos y elige cómo quieres vender, ya sea a través de tu propio sitio web, una tienda existente o simplemente un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.
¿Necesito una web para empezar a vender?
No, y eso es lo que hace diferente a Hostinger Ecommerce. Puedes empezar a vender de inmediato generando un enlace de producto rápido, una URL sencilla y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compártelo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya utilices. Cuando estés listo para añadir un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.
¿Cómo hago para crear un sitio web de comercio electrónico con Hostinger?
Tienes tres formas de construir tu tienda – elige la que mejor se adapte a ti, sin necesidad de codificación.
- Creador de sitios web de comercio electrónico de arrastrar y soltar. Simplemente describe tu negocio a la IA y obtén un sitio web listo en segundos – luego personalízalo para hacerlo tuyo arrastrando y soltando elementos en su lugar.
- Crea tu tienda en línea con Horizons. Crea tu tienda chateando. Describe tu visión, afínala en la conversación – la IA construye todo por ti.
- Plantillas de sitios web de comercio electrónico. ¿Prefieres un comienzo rápido? Elige de una biblioteca de plantillas de comercio electrónico listas para usar – selecciona una que se adapte a tu marca y personalízala para hacerla realmente tuya.
¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?
Sí. Piensa en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa tu restaurante: maneja tus productos, inventario y pedidos tras bambalinas, mientras que tu sitio web es solo uno de los comedores a los que entran los clientes. Conecta tu sitio web existente, ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, el constructor de código Horizons vibe, WordPress u otra plataforma, y todo funcionará desde el mismo lugar. También puedes añadir más canales de venta junto a tu sitio existente sin empezar desde cero.
¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?
Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Ecommerce. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram, o en un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas – lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Se acabaron los cambios entre herramientas o las preocupaciones por la desincronización del stock.
¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?
Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como libros electrónicos, música o plantillas), servicios que requieren reservas, mercancía bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para él.
¿Aún no sabes qué vender? Hemos elaborado una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.
¿Hay comisiones por transacción?
Ninguno. Te quedas con el 100% de lo que ganas. Hostinger Ecommerce no cobra tarifas de transacción de plataforma, así que ya sea que estés procesando tu primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a ti.
¿Qué métodos de pago pueden usar mis clientes?
Puedes aceptar más de 100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay, todo con una experiencia de pago segura e integrada.
¿Cómo funciona el envío?
Para productos físicos, puedes conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y enviar con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful se encarga de la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.