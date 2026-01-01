Hostinger Ecommerce

Vende en todas partes. Gestiona todo en un solo lugar.

Conecta tus productos, pedidos, inventario y canales de venta en un solo panel de control simple

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Garantía de devolución de dinero de 30 días

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Empieza a vender en menos de 3 min

Ponle nombre a tu negocio

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Elige el nombre de tu tienda y crea tu negocio de comercio electrónico en minutos.
Transforma imágenes de productos en anuncios

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Sube una imagen del producto, y la IA ayuda a escribir la descripción, a sugerir precios y a preparar tu producto para venderlo más rápido.
Conecta, vendas como vendas

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Recibe pagos en tu sitio web, redes sociales y enlaces rápidos, sin cambiar entre herramientas.
Ampliar a nuevas formas de vender

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Agrega más formas de llegar a los clientes a medida que tu negocio crece, mientras mantienes productos, pedidos y operaciones conectados.
Empezar

Una plataforma para cada tipo de producto

Productos digitales
Para Horizons

Vende donde los clientes compran

Crea tu tienda en línea con Horizons o Website Builder, o comparte un enlace rápido y empieza a vender de inmediato.

Vende donde los clientes compran

Adminístralo desde un solo panel de control

Gestiona todo desde un solo panel. Administra múltiples negocios de comercio electrónico y agrega más formas de vender a medida que creces.

Adminístralo desde un solo panel de control

Paga 0% de comisiones por transacción

Acepta más de 100 métodos de pago y quédate con lo que ganes. Hostinger no se lleva una comisión de tus ventas.

Paga 0% de comisiones por transacción

Entrega inmediata

Enviar productos digitales a los clientes automáticamente después de la compra.

Entrega inmediata
Vende donde tus clientes compran

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Vender a través de enlaces rápidos

Crea enlaces rápidos para tus productos y compártelos en MDs, correos electrónicos, aplicaciones de chat o publicaciones en redes sociales.

Vende en tu sitio web

Crea una tienda en línea de marca con Horizons o Website Builder, donde los clientes pueden descubrir tus productos y comprar directamente.
Próximamente

Vender en redes sociales

Conéctate con TikTok Shops, Meta y otras plataformas sociales a medida que las integraciones estén disponibles.

Canales de venta personalizados

Crea escaparates personalizados, conecta tus herramientas favoritas y expande tu negocio con una plataforma de comercio electrónico abierta.

No importa dónde empieces, hay un plan para ello

30 días de garantía de reembolso

Cancela cuando quieras

Ayuda las 24 horas

-26%
Starter
Para vendedores de redes sociales que necesitan una forma rápida y de bajo costo para empezar a tomar pedidos.
MXN 72.99
MXN 53.99 /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por MXN 647.88 (valorado en MXN 875.88). Se renueva por MXN 53.99/mes.
Vende hasta 5 productos

Beneficios de Starter:

Vende productos físicos y digitales
Acepta más de 100 métodos de pago seguros
Paga 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Genera descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Crea enlaces de pago con Hostinger.store
Obtén ayuda del chatbot Kodee
Más vendido
-50%
Growth
Para vendedores que construyen un negocio de marca en múltiples tiendas y sitios web.
MXN 288.99
MXN 144.99 /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por MXN 1,739.88 (valorado en MXN 3,467.88). Se renueva por MXN 216.99/mes.
Vende hasta 300 productos
Administra hasta 3 negocios
Conecta hasta 3 canales de venta por negocio

Todo lo del plan Starter, y además:

Vende suscripciones con tiendas Horizons
Vende productos personalizados con impresión bajo demanda
Dominio personalizado gratis por 1 año
Email corporativo
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para dispositivos móviles
Creación de tiendas en línea con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado en todas las tiendas
Kodee AI — administra tu tienda por chat
-33%
Scale
Para vendedores que gestionan múltiples marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
MXN 541.99
MXN 360.99 /mes
Elegir plan
Obtén 12 meses por MXN 4,331.88 (valorado en MXN 6,503.88). Se renueva por MXN 451.99/mes.
Vende productos ilimitados
Administrar negocios ilimitados
Conecta canales de venta ilimitados

Todo lo del plan Growth, y además:

Conexiones API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario 24/7
-26%
Starter
Para vendedores de redes sociales que necesitan una forma rápida y de bajo costo para empezar a tomar pedidos.
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MXN 53.99 /mes
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Obtén 12 meses por MXN 647.88 (valorado en MXN 875.88). Se renueva por MXN 53.99/mes.
Vende hasta 5 productos

Beneficios de Starter:

Vende productos físicos y digitales
Acepta más de 100 métodos de pago seguros
Paga 0% de comisiones por transacción de Hostinger
Genera descripciones de productos y precios sugeridos a partir de imágenes con IA
Crea enlaces de pago con Hostinger.store
Obtén ayuda del chatbot Kodee
Más vendido
-50%
Growth
Para vendedores que construyen un negocio de marca en múltiples tiendas y sitios web.
MXN 288.99
MXN 144.99 /mes
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Vende hasta 300 productos
Administra hasta 3 negocios
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Todo lo del plan Starter, y además:

Vende suscripciones con tiendas Horizons
Vende productos personalizados con impresión bajo demanda
Dominio personalizado gratis por 1 año
Email corporativo
Hosting Premium
Más de 300 plantillas optimizadas para dispositivos móviles
Creación de tiendas en línea con IA
Cuentas de clientes e historial de pedidos
Inventario centralizado en todas las tiendas
Kodee AI — administra tu tienda por chat
-33%
Scale
Para vendedores que gestionan múltiples marcas y tiendas, con necesidades de conexión avanzadas.
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Vende productos ilimitados
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Todo lo del plan Growth, y además:

Conexiones API
MUY PRONTO
Hosting escalable
Soporte multilingüe prioritario 24/7
Ver todo
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Trabaja más rápido con herramientas de ecommerce con IA

Libera tiempo con herramientas de IA que te ayudan a escribir, optimizar, actualizar y mejorar tu tienda mientras vendes.

Obtén ayuda y toma acción en segundos

Kodee es tu asistente de IA 24/7. Pídele que actualice precios, lance una venta flash, arregle el SEO y ayude con las tareas diarias del negocio en segundos, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Obtén ayuda y toma acción en segundos
Haz que te encuentren en línea

Un panel para hacer crecer tu negocio

Haz que te encuentren en línea

Usa herramientas integradas de SEO para ayudar a los compradores a encontrar tus productos.

Conoce lo que se vende

Rastrea las ventas, los pedidos y el valor promedio de los pedidos en un solo lugar.

Recupera a los compradores

Utiliza el marketing por correo electrónico y Meta Pixel para recuperar compradores, recuperar carritos abandonados y crear audiencias para futuras campañas.
Empezar

Haralabos Lukatos

Review provider

Esta empresa tiene excelentes funciones amigables para el usuario en el modo de edición del sitio web. Además, al agregar una tienda en línea, los pasos son sencillos y sin estrés.

Mitul

Review provider

Los servidores son increíblemente rápidos - mi sitio de comercio electrónico carga en 1.8 segundos de manera consistente. Su hPanel es intuitivo y hace que la gestión de sitios sea sencilla, incluso para principiantes.

Andrea King

Review provider

Hostinger es una plataforma versátil de diseño web. Es fácil de usar y puedes usar IA para diseñar partes individuales del diseño de tu página. Definitivamente recomendaría Hostinger para diseñar un sitio web de comercio electrónico o un portafolio.

Vende en todas partes, con todo conectado.

Empezar a vender

Preguntas frecuentes: Hostinger Ecommerce

Respondemos las preguntas más comunes sobre cómo puedes iniciar o escalar tu negocio de ecommerce con Hostinger.

¿Qué es el comercio electrónico de Hostinger?

Hostinger Ecommerce es una plataforma de gestión empresarial todo en uno centrada en el comercio electrónico que te permite controlar todo tu negocio en línea desde un solo panel de control.

A diferencia de las plataformas tradicionales que comienzan con un sitio web, Hostinger Ecommerce comienza con tu negocio – primero configuras tus productos, pagos y operaciones, luego eliges dónde y cómo vender – tu propio sitio web, redes sociales, marketplaces o a través de un simple enlace compartible. Hostinger Ecommerce no está vinculado a una sola tienda en línea, para que tu negocio pueda crecer dondequiera que estén tus clientes.

¿Para quién es la solución de comercio electrónico de Hostinger?

Hostinger Ecommerce está diseñado para vendedores en cada etapa, desde tu primera venta hasta la gestión de un negocio multicanal.

  • Vendedores primerizos. ¿Quieres vender online sin complicaciones técnicas ni costosos complementos? Estarás listo y funcionando en minutos, sin necesidad de experiencia previa.
  • Vendedores sociales. Si actualmente vendes a través de mensajes directos de Instagram, WhatsApp o TikTok, Hostinger Ecommerce te ofrece una configuración de tienda adecuada: sencilla, rápida y sin complicaciones.
  • Vendedores multicanal. ¿Ya vendes en varios lugares y estás cansado de manejar herramientas separadas? Hostinger Ecommerce reúne tus productos, inventario y pedidos en un solo panel.

No se requieren conocimientos técnicos. Nombra tu negocio, añade tu primer producto, configura los pagos y elige cómo quieres vender, ya sea a través de tu propio sitio web, una tienda existente o simplemente un enlace compartible. Las herramientas están ahí para encargarse del trabajo pesado, para que puedas concentrarte en hacer crecer tu negocio.

¿Necesito una web para empezar a vender?

No, y eso es lo que hace diferente a Hostinger Ecommerce. Puedes empezar a vender de inmediato generando un enlace de producto rápido, una URL sencilla y compartible que lleva a los clientes directamente a tu producto, sin necesidad de un sitio web. Compártelo en WhatsApp, Instagram o cualquier otro canal que ya utilices. Cuando estés listo para añadir un sitio web o conectar canales de venta adicionales, esa opción siempre estará disponible.

¿Cómo hago para crear un sitio web de comercio electrónico con Hostinger?

Tienes tres formas de construir tu tienda – elige la que mejor se adapte a ti, sin necesidad de codificación.

¿Puedo usar Hostinger Ecommerce si ya tengo un sitio web?

Sí. Piensa en Hostinger Ecommerce como la cocina que impulsa tu restaurante: maneja tus productos, inventario y pedidos tras bambalinas, mientras que tu sitio web es solo uno de los comedores a los que entran los clientes. Conecta tu sitio web existente, ya sea que esté construido con Hostinger Website Builder, el constructor de código Horizons vibe, WordPress u otra plataforma, y todo funcionará desde el mismo lugar. También puedes añadir más canales de venta junto a tu sitio existente sin empezar desde cero.

¿Puedo gestionar múltiples canales de venta?

Sí. Esa es una de las mayores ventajas de Hostinger Ecommerce. Ya sea que vendas en tu sitio web, TikTok, Instagram, o en un marketplace como Etsy o Amazon, te ofrece una gestión de inventario centralizada para todas tus tiendas – lo que significa que tus productos, inventario y pedidos se gestionan desde un único panel de control. Se acabaron los cambios entre herramientas o las preocupaciones por la desincronización del stock.

¿Qué puedo vender con Hostinger Ecommerce?

Prácticamente cualquier cosa. Productos físicos, descargas digitales (como libros electrónicos, música o plantillas), servicios que requieren reservas, mercancía bajo demanda y ofertas basadas en suscripciones. Sea cual sea tu modelo de negocio, hay un plan diseñado para él.

¿Aún no sabes qué vender? Hemos elaborado una lista de ideas de productos en tendencia para ayudarte a encontrar tu nicho.

¿Hay comisiones por transacción?

Ninguno. Te quedas con el 100% de lo que ganas. Hostinger Ecommerce no cobra tarifas de transacción de plataforma, así que ya sea que estés procesando tu primera venta o la milésima, cada dólar va directamente a ti.

¿Qué métodos de pago pueden usar mis clientes?

Puedes aceptar más de 100 métodos de pago a nivel mundial, incluyendo Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay y Google Pay), PayPal, RazorPay y Alipay, todo con una experiencia de pago segura e integrada.

¿Cómo funciona el envío?

Para productos físicos, puedes conectar Shippo para automatizar todo el proceso de cumplimiento: imprimir etiquetas en segundos, ofrecer seguimiento en tiempo real y enviar con más de 40 transportistas, incluyendo DHL, FedEx y UPS. Para productos de impresión bajo demanda, Printful se encarga de la producción y el envío automáticamente una vez que se realiza un pedido.

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